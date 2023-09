Para la familia de Haydée Maymí Rodríguez y sus dos hijos, asesinados cruelmente, en 1989, el tiempo no ha pasado. En cada instante de vida, está presente el desconsuelo por lo que les fue arrebatado y el anhelo de lo que pudo ser; Eduardo, de cinco años, soñaba con ser lanzador de Grandes Ligas, y Melissa, de tres, quería ser bailarina.

Ahora, a 34 años de la llamada masacre de Trujillo Alto, les toca vivir una vez más todo lo sucedido, luego de que el juez sénior de distrito federal Francisco Besosa ordenó, el viernes, la excarcelación de Antonio Ramos Cruz, uno de los dos convictos por el crimen.

“Es un balde de agua fría porque, aunque no lo quieras, tú vuelves a revivir todo lo que has pasado, todo lo perdido”, lamentó Nilsa Maymí, hermana de la víctima. “Mi hermana y yo éramos bien unidas y la extraño todos los días de mi vida… igual a mis sobrinos. Y más en momentos bien importantes en mi vida, como fue el día en que me casé, el día que fui madre por primera vez”.

A Nilsa, al igual que a Eduardo Morales, esposo de la víctima, les cuesta contener el llanto al hablar de Haydée y sus dos niños. Doña Haydée Rodríguez luce más compuesta, pero eso no significa que sufre menos por la pérdida de su hija y sus dos nietos, que ahora le acompañan en un álbum de fotografías, algunas de ellas desvanecidas por el paso del tiempo.

“No hemos tenido paz. (…) Lo que pienso es que la vida de mis nietos se quedó en un tintero. Ese futuro de ellos quedó dentro del tintero, nunca llegó a salir de ahí. Esa es la realidad, por culpa de esos que les quitaron la vida. Y ese juez (Besosa) debe de rectificar veinte millones de veces por lo que ha hecho”, señaló Rodríguez.

El cuerpo de Haydée fue hallado en la bañera de su residencia, en Trujillo Alto, y los cuerpos de Eduardo y Melissa fueron encontrados en la nevera y el congelador, respectivamente. Los cadáveres presentaban puñaladas. Meses luego del crimen, la Policía centró su investigación en Ramos Cruz –quien era vecino de la víctima– y Juan Carlos Meléndez Serrano.

Los convictos –sentenciados a 297 años de cárcel en 1992– se han sostenido en su inocencia en todo momento. En 2020, Ramos Cruz presentó ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico un caso de habeas corpus, un recurso que permite investigar si una persona está privada ilegalmente de su libertad.

A Nilsa Maymí, le angustia revivir nuevamente las violentas circunstancias en las que murieron su hermana, Haydée Maymí Rodríguez, y sus sobrinos hace 34 años. (Nahira Montcourt)

Por varios años, han planteado la existencia de “prueba de ADN que es exculpatoria”, como alegó el propio Ramos Cruz en una entrevista esta semana con El Nuevo Día. Sin embargo, esto no ha prosperado en ningún foro judicial local.

Los familiares de las víctimas rechazan verles libres y exigen que cumplan su sentencia.

“Yo no pude ser abuelo, me quitaron el privilegio de ser padre, no los vi crecer, no me dieron la oportunidad”, dijo Eduardo. “(Los convictos) tienen su vida, pueden disfrutar a sus hijos, que los vayan a ver a prisión. Yo no puedo pararme frente a la tumba de mis hijos y pedirle un pase a papá Dios, porque no va a existir”.

La orden de la excarcelación inmediata de Ramos Cruz se dio luego que el Departamento de Justicia informó que no tenía fecha exacta para cumplir con una directriz para someter al Tribunal Federal la traducción de las transcripciones del juicio, que duró 10 días.

El fiscal de distrito Yamil Juarbe, quien hace varios años lideró el caso contra la petición de un nuevo juicio para los convictos, comentó a El Nuevo Día que las traducciones solicitadas por Besosa podrían costarle al Estado unos $200,000.

Justicia presentó, el jueves, una moción en auxilio de jurisdicción a través del Procurador General para que el Primer Circuito de Apelaciones de Boston paralizara la orden del juez, pero fue denegada. La agencia también apelará ante el Primer Circuito la decisión de Besosa de condicionar la excarcelación de Ramos Cruz a unas traducciones.

“Eso (la orden) es irrazonable, irracional. No nos parece que es una actuación digna de un tribunal”, acotó Juarbe. “La esperanza nuestra es que el Apelativo revoque la decisión del juez (Besosa) porque es un abuso de discreción. (…) Este caso (habeas corpus) no se ha visto en sus méritos”.

Mientras se dilucida el caso, la familia de las víctimas duerme intranquila. Y, para Nilsa, la ansiedad es mayor, pues indicó que el convicto vive a unos 10 minutos en auto de su hogar.

“En todos estos años, uno aprende a vivir con el dolor. No hay nada que sustituya el amor de mi hermana, ni de mis sobrinos, eso no lo sustituye nadie, pero uno aprende a vivir con ese dolor. Pero todos estos años tenemos que volver a revivir y volver a revivir. Y ahora estamos volviendo a revivir todo esto otra vez. Y, de verdad, me siento cansada. Cansada de todo esto”, expresó la hermana de Haydée.