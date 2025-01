“No se han olvidado de nosotros”: cónsul de Corea del Sur reconoce a veteranos boricuas

“ En 1950, fuimos a Corea y la primera acción que tuvimos fue en la colina Kelly, en donde murieron bastantes puertorriqueños y, después, pasamos a Jackson Heights y tuvimos una situación con el teniente que no quiso subir. Yo lo hubiese hecho también, porque aquello era una montaña que no había dónde esconderse ”, narró Labarca, presidente de los Borinqueneers –apodo del Regimiento 65 de Infantería del Ejército de Estados Unidos–, desde el Cementerio Nacional de Puerto Rico, en Bayamón .

“La enfermera que siempre iba en la guagua con nosotros (en la guerra) me entregó una postal. Para esa fecha, tenía 27 años. Cuando la leí en coreano y en español, yo creía que me estaba escribiendo mi hija. (En la carta, el mensaje fue:) ‘Soy la enfermera de la guagua 418 y me alegra verte y deseo que tengas mucha salud, pero no te olvides de mí’. Eso me tocó. Dicen que los hombres no lloran, pero lloramos a escondidas, pero lloramos. Fueron unos días hermosos”, contó el veterano a El Nuevo Día, luego de la ceremonia de reconocimiento.