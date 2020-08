Mucha lluvia y ráfagas de viento se han registrado en las islas municipios de Vieques y Culebra a causa del paso cercano de la tormenta tropical Laura, pero estas condiciones no han ocasionado situaciones de emergencia ni nada que lamentar, según confirmaron en la mañana de este sábado el alcalde culebrense, Iván Solís, y el presidente de la Legislatura Municipal de Vieques, Gypsy Córdova García.

Los funcionarios dijeron que los servicios de agua y energía eléctrica todavía no se han afectado. Mientras, el servicio de lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo fue suspendido el jueves en la noche.

En Culebra, según el alcalde, “todo está normal. Solo llovizna y pocas ráfagas. Poca señal de teléfonos, pero todo está normal”.

Un reporte emitido por el Servicio Nacional de Meteorología da cuenta de que en Culebra se registró a las 9:18 a.m. una ráfaga de 39 millas. No obstante, el alcalde no tiene reportes de daños relacionados.

Para Vieques, “de momento, está todo en orden y no ha habido situaciones mayores ni nada que lamentar”, informó Córdova García.

“Ha sido mucha lluvia y algunas ráfagas esporádicas, pero nada que lamentar”, reiteró.

A diferencia de Culebra, en Vieques el servicio telefónico no se ha afectado.

A las 8:00 a.m., el centro de la tormenta tropical Laura se encontraba a 40 millas de Vieques y a 60 millas de Culebra.