La doctora Ilka Ríos aseguró en la mañana del viernes que no renunciará a su cargo como rectora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Asimismo, indicó que existe un informe “exculpatorio” de las alegaciones que enfrentó por haber intervenido indebidamente en la evaluación de una estudiante, lo que ha sido la razón principal para los reclamos de parte de miembros de la comunidad universitaria para que se retire su nombramiento.

“Yo no voy a renunciar”, afirmó Ríos en entrevista radial (WKAQ - 580 AM). Agregó que “se tira una resolución por parte de los estudiantes donde no se incluye un informe exculpatorio que tenía escondido el rector interino (Carlos Ortiz) en una gaveta para que fuera negativo para mí”.

La rectora señaló que “en ese informe indica la licenciada Maritza Miranda, una persona muy respetada, que no hay nada por lo que se me pueda culpar a mí en cuanto al reglamento general de la UPR para llevarme a un proceso disciplinario”.

“Ese informe se ocultó. No voy a decir por qué razones, pero entiendo que era para que no tuviera acceso a esa herramienta exculpatoria”, sostuvo.

Según Ríos, la resolución circulada por los estudiantes del recinto “no representan la mayoría del estudiantado”.

Sostuvo que en esa resolución “tergiversan y piden responsabilidad por unas donde yo no estaba ahí, como la desacreditación de Neurocirugía”. Dicho programa perdió su acreditación el 30 de junio de 2022

“Ayer, en la reunión del Senado (del recinto) se dio a conocer ese informe. De hecho, la reunión fluyó de manera extraordinaria, bien respetuosa, no hubo alguna aseveración en mi contra. Se leyó allí la conclusión del informe, así que los representantes estudiantiles que estaban allí sabían de la existencia de ese informe”, apuntó.

Destacó, sin embargo, que la resolución de los estudiantes “solamente incluye frases sacadas de contexto de otro informe y cosas de desacreditación que no tiene que ver nada con mi trayectoria de trabajo”.

“El recinto no está en peligro de perder alguna acreditación ni de programas ni institucionales”, abundó. “Todo es falso”.

Ríos indicó que hoy, a las 3:00 de la tarde, llevará a cabo una presentación “la trayectoria y las verdaderas cosas que están en issue aquí”.

“Hay desde violaciones a la ley federal, porque el informe de mi caso tiene el expediente académico, con fotos, número de Seguro Social, evaluaciones desde antes de entrar al recinto del estudiante, y se supone que no se compartiera con nadie”, explicó.

Puntualizó que “el custodio del expediente de mi investigación se lo habían entregado -y lo tengo todo por cartas, del presidente de la Junta de Gobierno y del presidente de la UPR- se lo habían dado con especificaciones de que no lo podían compartir con nadie al profesor Carlos Ortiz Reyes, el rector interino”.

Sin embargo, sostuvo que otras personas tuvieron acceso al informe.

“Eso es una violación seria y es un delito federal”, expuso Ríos. “Ahora vamos a saber la verdad”.

Tras recalcar que no renunciará, la doctora manifestó que “a mí me tienen que escuchar en la Junta de Gobierno. Se han escuchado a otras personas y no se pueden tomar decisiones sin tener toda la información, una evaluación 360 de un issue”.

Aseguró que “hoy van a tener la oportunidad de ver otros elementos en acusaciones que se han tratado de vertir solamente sobre mí”.

La reunión pública mencionada por Ríos había sido anunciada previamente por estudiantes del recinto más temprano esta semana, adelantando que llevarán a cabo una manifestación en contra de su nombramiento como rectora.