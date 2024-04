Otras bajas en iniciativa para descentralizar el Departamento de Educación

“Me dijeron que no, que debía esperar a la reunión mensual del CAL para que la superintendente (de la zona piloto) me informara cómo va la implementación. Entre mis funciones (en el CAL), está supervisar la implementación de Idear. ¿Por qué debo esperar por lo que me diga la superintendente? ¿Debo creerle por fe? Ya yo sabía por dónde venían y, por eso, con los debidos argumentos de que no había transparencia, informé que renunciaba”, señaló Acosta Muñiz, quien indicó que fue parte del CAL por una semana.