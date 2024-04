Educación difiere de las razones de representantes del tercer sector que renunciaron a trabajos de descentralización

El DE, a través del director de la Oficina de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (Idear), Roger Iglesias , aclaró, además, que no se trata de renuncias, porque “fueron voluntarios que no estaban registrados o (participando) activamente en lo que son las mesas de implementación” .

Educación federal pide a “voces correctas” en la mesa

“A mí, por ejemplo, no me gustaría después que ellos digan, ‘Enrique Colón estuvo envuelto en el comité de finanzas y presupuesto y este es el resultado de le mesa de implementación’ y yo no tuve nada que ver. No quiero decir que sea malo lo que vayan a trabajar, pero nos han mantenido bien afuera”, expresó.