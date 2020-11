El panorama clínico del exgobernador Carlos Romero Barceló, quien permanece recluido en una institución médica de San Juan tras presentar problemas respiratorios, es uno más alentador hoy, informó hoy su hija Melinda Romero Donelly.

“Hoy el panorama sobre la salud de papi es más alentador. Afortunadamente, está respirando mucho mejor y cada vez con menos de ayuda de oxígeno”, expresó en comunicación escrita.

Agregó que el también excomisionado en Washington, de 88 años, permanece en la unidad de cuidado intensivo, “estable dentro de su condición”. “Nuevamente gracias a todos los que se han preocupado por la salud de él y les pido que continúen las oraciones para tener en casa nuevamente a este gladiador”, sostuvo.

Ayer, domingo, Romero Donelly ofreció una conferencia de prensa en la que le informó al país que el líder de Partido Nuevo Progresista (PNP) permanecía sedado y bajo tratamiento, al que aseguró que estaba respondiendo. Está recluido en el hospital Ashford, en Condado.

PUBLICIDAD

Melinda Romero da detalles de la salud de su padre, el exgobernador Carlos Romero Barceló Posted by El Nuevo Día on Sunday, November 1, 2020

Romero, quien padece de diabetes, acudió al hospital tras mostrar problemas respiratorios, aunque se descartó que el cuadro clínico estuviera relacionado al COVID-19. “Mi padre fue hospitalizado a raíz de una fuerte pulmonía y actualmente está recibiendo atención en la Unidad de Intensivos para evitar complicaciones”, dijo el domingo.

Al momento, no hay una expectativa de cuándo Romero Barceló -quien no ha emitido su derecho al voto- podría ser dado de alta. “Está sedado, porque está muy ansioso con el resultado de las elecciones y quiere votar. Así puede descansar y los músculos del pecho no se tengan que esforzar”, detalló Romero Donelly en expresiones previas.