Periodistas de GFR Media son nominados a los premios de excelencia periodística del Overseas Press Club

El equipo de periodistas de GFR Media , que compone los diarios de El Nuevo Día y Primera Hora, resultó nominado en varias categorías de los premios a la excelencia periodística 2024 que otorga el Overseas Press Club (OPC) of Puerto Rico.

Durante la actividad, no se anunciaron finalistas en aquellas categorías en las que el jurado no seleccionó más de un finalista o en las que no hubo participaciones que cumplieran con los criterios establecidos para ser finalistas.