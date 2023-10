A cinco meses de que el gobierno federal declarara el fin de la emergencia de salud pública por la pandemia de COVID-19, en Puerto Rico todavía persisten algunas medidas para aplacar el riesgo de contagio, y eso incluye el cobro de una tarifa especial, en las oficinas dentales, para cubrir gastos relacionados, particularmente, a la compra del equipo de protección personal (EPP).

En el cobro del llamado “COVID fee”, sin embargo, no hay uniformidad, ya que es un asunto que cada médico determina si lo aplica, confirmó a El Nuevo Día el presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, Raúl Ortiz Escalera.

“La determinación de qué facturar y cómo hacerlo es una de carácter individual de cada dentista, así como lo es para cualquier otro profesional en Puerto Rico. El Colegio de Cirujanos Dentistas no interviene con esta decisión”, aclaró Ortiz Escalera, en declaraciones escritas.

Recientemente, en redes sociales, algunos ciudadanos han expresado su malestar por el cobro de la tarifa especial –que, según las publicaciones, puede llegar hasta $25–, pese a que la declaración federal de emergencia de salud pública por la pandemia caducó el 11 de mayo.

Abordada al respecto, la procuradora del Paciente, Edna Díaz de Jesús, reconoció que, ante la falta de una normativa vigente que obligue a las aseguradoras a pagar el “COVID fee” a los dentistas, no hay violación alguna si estos la traspasan o se la cobran a sus pacientes.

“Lo que hemos recibido son llamadas de personas para orientarse, pero no se han radicado querellas (por el cobro del cargo). Al no haber una reglamentación vigente, no hay una violación. De la persona no estar de acuerdo (con el cobro), tiene la alternativa de visitar a otro proveedor”, planteó Díaz de Jesús.

La procuradora auxiliar de Asuntos Programáticos de la entidad pública, Quetzy Soto, coincidió en que, al quedar sin efecto la normativa que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) había impuesto para facturarles a las aseguradoras por la tarifa especial, si un dentista decide pasarla a sus pacientes, no hay impedimento.

“Habría que desarrollar una medida, en la Legislatura, para poner un margen (en el ‘COVID fee’)… que no haya dentistas que cobren en exceso”, manifestó Soto.

Un dentista consultado por El Nuevo Día señaló que, en su oficina, la tarifa especial no se les cobra a los pacientes, sino que se les factura a los planes médicos, que siguen cubriéndola en mayor o menor grado. Como ejemplo, mencionó que Delta Dental bajó su cubierta del “COVID fee” de $15 a $5, mientras que otras aseguradoras –cuyos nombres no precisó– pagan entre $14.51 y $35. A nivel de Medicare Advantage, agregó, ningún plan médico la asume ya.

“La realidad es que el riesgo (de contagio) en una oficina dental es mayor que en otras. Por eso, siempre utilizamos estos equipos de protección. Claro, hay dentistas que cobran hasta la bandeja cuando van a operar. Son asuntos que cada dentista toma de forma individual”, aseveró el dentista, que pidió no ser identificado.

Freno judicial

Hace tres años, la OCS estableció una normativa para que las organizaciones de servicios de salud y aseguradoras cubrieran el costo del EPP y otros gastos relacionados en las oficinas dentales. Sin embargo, en septiembre, los tribunales detuvieron la instrucción.

“Delta Dental la impugnó en el Tribunal de Apelaciones y se declaró nula esa directriz de esta oficina”, reconoció el comisionado de Seguros, Alexander Adams.

Según el tracto judicial, el 12 de junio, Delta Dental presentó un recurso de revisión impugnando la carta normativa 2023-335-D, la cual establecía la cubierta del “COVID fee”. El 22 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones falló a favor de la aseguradora, pero, el 10 de octubre, la OCS, a través del Procurador General, solicitó una reconsideración, que aún no ha sido contestada y en la que el tribunal no tiene un tiempo límite para resolver.

En mayo, la Administración de Seguros de Salud (ASES) había anunciado que las aseguradoras que administran el Plan Vital debían seguir pagando a los dentistas la tarifa especial. Sin embargo, luego que el gobierno federal declaró el fin de la emergencia de salud pública por el COVID-19, varias compañías informaron a proveedores dentales que dejarían de costear el cargo –de $14.51 por visita–, como parte del código relacionado con la pandemia.

“ Como el plan médico no está obligado a pagarlo, el costo está recayendo en el paciente ” Alexander Adams, comisionado de Seguros

Adams recordó que el código especial D1999 fue establecido luego de haber sido acogido por la Asociación Dental Americana. La OCS había advertido a las aseguradoras que la tarifa no debía ser menor de $35 por visita presencial. Además, resaltaba que el cargo permanecería en vigor “hasta que culmine el estado de emergencia o la OCS notifique la suspensión de sus efectos”.

“Una vez se pone fin a la declaración de emergencia por la pandemia, la Oficina (del Comisionado de Seguros) deja sin efecto esa normativa, pero se les pide (a las aseguradoras) que se sentaran a negociar esa tarifa con los dentistas”, indicó el comisionado.

CDC requieren el equipo

A juicio de Adams, el “COVID fee” debe permanecer todavía, ya que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) mantienen en efecto requerir a los dentistas que utilicen EPP. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés) también exige a los dentistas y su personal el uso de estos equipos.

“Como el plan médico no está obligado a pagarlo, el costo está recayendo en el paciente”, concordó, al reconocer que hay denuncias sobre oficinas dentales que están pasándole el “COVID fee” directamente a los pacientes.

“Nosotros seguiremos abogando para que lo asuma la aseguradora”, dijo Adams, e informó que también pidió a la Legislatura que atienda este asunto.

Mientras, aunque insistió en que el cobro de la tarifa especial es un asunto discrecional de cada dentista, el doctor Ortiz Escalera resaltó que los costos de producción de todos los productos –a nivel mundial– han aumentado desde la pandemia.

“Por la naturaleza de su trabajo, los dentistas están obligados a utilizar miles de unidades de productos desechables, así como materiales que cumplen con los estándares y controles más altos de protección y sistemas de limpieza que no resultan visibles para el paciente”, puntualizó.

Agregó que la Asociación Dental Americana mantiene vigente un código de facturación disponible para el cobro del “COVID fee”.