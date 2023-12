El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, reiteró este domingo que los negociados bajo la sombrilla de la agencia están activos para implementar el plan de seguridad del gobierno durante la celebración de la despedida de año, que contempla más de 3,500 primeros respondedores -incluyendo policías, paramédicos, bomberos y personal de manejo de emergencias- distribuidos en todas las regiones de la isla y que también recibirán el apoyo de los municipios.

“Los Negociados del Departamento están listos con sus planes de seguridad para atender cualquier situación. Estamos en coordinación para tener una respuesta rápida y efectiva ante cualquier emergencia. Queremos que las familias disfruten estos días en un ambiente seguro. Para esto hemos activado el personal suficiente para atender cualquier situación durante la noche de Despedida de Año”, expresó el secretario, quien enfatizó en un llamado a los conductores a no guiar bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

“El mensaje es claro, le pedimos a la ciudadanía que no guie después de ingerir bebidas alcohólicas, que pasen la llave, que utilicen mecanismos alternos como Uber. Estamos buscando evitar los accidentes fatales en las diferentes vías”, subrayó en entrevista con El Nuevo Día.

Agregó que el componente de seguridad estará activo con un centro de mando y el personal necesario para atender el evento de la Despedida de Año en el área del Distrito T-Mobile, en Miramar.

Mientras, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, informó que el plan de seguridad del Negociado enfatizará “en el patrullaje preventivo de las principales vías del país, con el propósito de evitar accidentes provocados por conductores ebrios o a exceso de velocidad. Estarán activas las unidades especializadas, como lo es la Motorizada, Patrullas de Carreteras, Explosivos, Relaciones con la Comunidad, el Cuerpo de Investigaciones Criminales y FURA, entre otras”.

López Figueroa indicó, además, que se activó al personal que ejerce funciones administrativas, que será asignado a patrullajes preventivos en las 13 áreas policíacas.

Conductores borrachos se exponen a multas y cárcel

Particularmente sobre los conductores ebrios, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) recordó que está prohibido por ley que personas mayores de 21 años conduzcan con una concentración de alcohol de 0.08% o más. También, no está permitido que conductores entre 18 a 20 años, y quienes guíen vehículos pesados, oficiales y motoras, manejen con una concentración de 0.02% de alcohol o más.

Igualmente, está prohibido que personas menores de 18 años conduzcan con contenido de alcohol en su sangre. Tampoco se puede transportar un envase abierto que contenga .5% o más de alcohol por volumen.

Las multas a los conductores ebrios van desde $500 hasta $5,000, más $50 por cada centésima por encima del límite de alcohol. Dependiendo del número de convicciones, guiar borracho puede conllevar desde ingreso a un programa de rehabilitación, hasta seis meses de cárcel. Además, la persona arriesga la suspensión de la licencia de conducir de entre 30 días hasta un periodo indefinido.

La Comisión reafirmó que ocasionar alguna lesión corporal o daño permanente a una persona por conducir bajo los efectos del alcohol implica una pena fija de 18 meses de cárcel. De igual modo, ocasionar la muerte de otra persona por conducir bajo los efectos de alcohol es un delito grave y conlleva una pena fija de 15 años de cárcel.

“Vamos a estar de lleno interviniendo con los conductores que guíen bajo los efectos de bebidas alcohólicas”, señaló el teniente Elvis Zeno Santiago, quien sostuvo que la Policía ya activó su patrullaje preventivo en las carreteras primarias y secundarias del país.

“Tenemos todo el personal de la Policía de Puerto Rico en función. Necesitamos el compromiso del pueblo de Puerto Rico, que si tiene una persona en su establecimiento o en su hogar, tiene que estar prevenido de que no salga ebrio. Si cumplimos con esto, no debemos tener desgracias en el fin del año”, aseguró el teniente.

Ni pirotecnia ni balas al aire

Zeno Santiago también hizo un llamado a no utilizar pirotecnia durante la despedida del año 2023. “Este año ha sido cuando más pirotecnia se ha ocupado”, apuntó en entrevista con este medio. Hasta este domingo, la Policía había ocupado 2,136,412 unidades de pirotecnia, que equivalen a 65,452 libras.

Solo durante este fin de semana, la uniformada ha ocupado 21,712 unidades o 452 libras. Además, tres personas han sido detenidas con mesas de venta en áreas públicas y material ilegal.

En la misma dirección, el secretario del DSP reiteró un llamado a no lanzar balas al aire. “Es un súplica, por favor no disparos al aire, no queremos que una bala vaya a impacta a un familiar de ellos mismos o de otra persona. Así evitamos incidentes lamentables”, declaró Torres, quien recordó que la última fatalidad reportada por una bala perdida ocurrió hace 11 años.

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, dijo que mantiene comunicación constante con los alcaldes y con el personal de las 10 zonas del Negociado que, en conjunto con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias, cuentan con funcionarios activados las 24 horas.

Manifestó además que se trabaja en coordinación con los demás Negociados y con agencias federales para poder atender cualquier situación de emergencia que ocurra, con especial atención en los 44 municipios costeros, y más en esta época que se reportan condiciones peligrosas en las playas por marejadas.

“Deben siempre estar pendientes a las condiciones del tiempo y a los avisos que podamos emitir. No queremos que esta época se empañe por una tragedia que se pudo haber evitado. Igualmente, nos unimos al llamado a no disparar al aire y cero pirotecnias para evitar incidentes que lamentar. Esperamos que todos podamos pasar una despedida de año en paz y con mucha alegría para recibir el 2024″, pidió el comisionado.

Por otro lado, el comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Concepción Tirado, dio a conocer que durante el fin de semana de la Despedida de Año la División de Operaciones Especiales (DOE) hará rondas preventivas pasivas, mientras los inspectores de la División de Prevención de Incendios estarán activos con las inspecciones para garantizar el cumplimiento del Código de Prevención de Incendios.

En tanto, el comisionado del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas (NCEM), Javier Rodríguez Castillo, manifestó que trabajan en coordinación con los municipios y con las compañías privadas de ambulancias con las que tienen acuerdos colaborativos para poder atender cualquier situación de emergencia los más rápido posible.

Municipio de San Juan refuerza seguridad

En la capital, ante la cantidad de eventos para celebrar la despedida de año y el gran número de visitantes que recibe la ciudad, el Municipio de San Juan desarrolló un plan de seguridad, reveló el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, quien destacó que “la Policía Municipal reforzará el patrullaje y está activando todas sus unidades para la despedida de año”.

“En estos pasados años, hemos dotado a la Policía Municipal y a la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias con más equipo y tecnología, que es vital su uso en ocasiones como este fin de año”, dijo Romero Lugo, quien recordó la firma de la orden ejecutiva 035 serie 2023-2024, que levanta algunas disposiciones del nuevo Código de Orden Público.

En específico, con la orden ejecutiva se modifica el horario del expendio de bebidas alcohólicas, que se extiende hasta las 6:00 de la mañana y se exime la aplicación sobre la disposición de ruidos innecesarios.

“Se hace pertinente que nuestros planes de seguridad se ajusten a ese horario. Reconocemos que la actividad comercial tendrá un incremento en los clientes que los visitan. Así que los servicios de vigilancia preventiva se extenderán al área de la Placita de Santurce, calle Loíza y a otros sectores comerciales y residenciales”, puntualizó Romero Lugo.

Por su parte, el comisionado interino de la Policía Municipal, el capitán Juan Jackson, remarcó que “nuestros planes se han elaborado junto a la policía estatal y se enfatizará en aumentar el patrullaje preventivo en las principales vías para evitar accidentes provocados por conductores ebrios o a exceso de velocidad”.