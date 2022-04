En medio del proceso de transición para su consagración como obispa de la Iglesia Metodista de Puerto Rico (IMPR), la reverenda Lizzette Gabriel Montalvo se sentó con el periodista Benjamín Torres Gotay para hablar de los orígenes de la evolución esta iglesia en la isla y su trayectoria hasta llegar a ser la primera mujer electa para encabezar la IMPR.

La reverenda, quien será consagrada el 12 de junio como la primera mujer en el obispado de la IMPR, habló en el podcast Torres Gotay Entrevista sobre cómo en la iglesia deben ser “proactivos” en atender la situación de violencia y ayudar a las comunidades marginadas mientras trabajan con la merma en participación.

“Hemos perdido gente porque ya no llegan a los templos. Y eso no solamente lo tiene la Iglesia metodista, sino todas las denominaciones están pasando por esto”, dijo la obispa electa.

“Me parece que el reto mayor primero es la evangelización, una nueva manera de evangelizar. El Evangelio tiene que llegar, la gente tiene que saber del amor de Dios y esa evangelización tiene que llegar de distintas formas y a distintos sectores”, agregó.

La pastora habló, además, de la separación de Iglesia y Estado y de temas que están generando controversia, como la reducción de acceso al aborto y las terapias de conversión.

“Y a mí me parece que es hora de que nosotros abracemos la gente como es. Si algo tuviera que cambiar, eso le tocaría a Dios transformarlo en esa persona. Y si no lo cambia, es porque no lo tiene que cambiar. No me corresponde a mí ni siquiera cambiar”, dijo Gabriel Montalvo, quien tiene más de 30 años como pastora.