“Por fin hay una escuela de medicina veterinaria”: 80 estudiantes estrenan el programa doctoral de la Universidad Ana G. Méndez y crece la demanda

“Me tomó 42 años regresar. Me fui a los 17 años porque no había escuela de medicina veterinaria en Puerto Rico. Decidí irme después de la escuela superior, y regreso 42 años después porque, por fin, hay una escuela de medicina veterinaria”, relató Mercado, quien ahora es profesor y coordinador de la Casa de Animales de la School of Veterinary Medicine de la Universidad Ana G. Méndez.