Por el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende que la viruela del mono o viruela símica no es una emergencia de salud pública de preocupación internacional, pese a que, en las últimas dos a tres semanas, los casos se han triplicado, principalmente en Europa.

En Estados Unidos, se habían reportado 460 casos hasta el 1 de julio, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. California y Nueva York lideran la lista de 30 jurisdicciones con casos, en la que figura Puerto Rico, con uno confirmado. Se sospecha, al menos, de otros dos casos en la isla.

“Se está comportando como cualquier enfermedad infecciosa de contacto directo. Al no ser tan transmisible como el COVID-19, es preocupante, pero no alarmante”, dijo la infectóloga y ex epidemióloga del Estado Ángeles Rodríguez.

“Tiene un período de incubación largo y, en la etapa prodrómica inicial, puede ser transmisible sin manifestaciones evidentes. Va a ser bastante largo en lo que se controla”, agregó.

La variante que circula ahora solo tiene cerca de 1% de mortalidad, indicó, por su parte, el pediatra Víctor Ramos. Advirtió que, aunque hay una vacuna disponible en Estados Unidos, solo está indicada para personas de alto riesgo.

Rodríguez explicó, entretanto, que la viruela del mono suele ser autolimitada o no requerir tratamiento ni hospitalización pues “se va sola”. Empero, los contagiados y casos sospechosos deben aislarse.

En Europa, el 10% de los contagiados ha sido hospitalizado para recibir tratamiento o ser aislados.