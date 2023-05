En la última década, la administración de la American University de Puerto Rico adoptó una serie de medidas e iniciativas para ser atraer más estudiantes. Renovaron sus currículos académicos, rediseñaron varios de sus programas y ofrecieron asistencia económica para que los alumnos pudieran terminar el bachillerato en cuatro años. Invirtieron más de $1 millón en mejorar sus sistemas de tecnología. Establecieron acuerdos con agencias de gobierno para ofrecer desarrollo profesional a empleados y readiestramiento, con miras a aumentar la población adulta en sus salones.

Sin embargo, los ajustes no fueron suficientes para contrarrestar la realidad del país: cada vez menos estudiantes se gradúan de las escuelas, menos aspiran a estudios universitarios y la emigración entre adultos jóvenes va en aumento.

“Al ver las tendencias que se están dando, no puedo comparar la institución mía con otras instituciones, pero sabemos los niveles de matrícula. Esto es un problema de la industria y, razonablemente, nosotros no podemos llegar a donde debemos llegar y lo responsable es hacer esto, es suspender los servicios académicos”, manifestó el presidente de la American University, Juan Carlos Nazario Torres.

“Con el dolor de estudiantes que quieren continuar, de los empleados que llevamos muchos años aquí, se tomó la decisión y lo informamos ayer (el lunes). Siempre es difícil, pero es lo correcto”, añadió.

PUBLICIDAD

La American University de Puerto Rico anunció el lunes que concluirá sus operaciones como universidad el 31 de diciembre de este año, mientras que los ofrecimientos académicos se suspenderán al concluir las sesiones de este verano. Aún no hay una fecha exacta, indicó el presidente. Tienen calendarizada una sesión académica en junio, pero, de ser necesario, podrían realizar otra en julio, señaló.

La noticia se dio a conocer el 1 de mayo, la fecha límite que había establecido la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education para que la universidad tomara una decisión, relató Nazario Torres. La administración universitaria llevaba meses en conversaciones con Middle States y con el Departamento de Educación federal sobre los pasos que debía tomar si, como temían, debían cesar de operar, reconoció el líder universitario.

“Estuvimos trabajando en esto, mirando todas las alternativas, hasta ayer (lunes) casi. No es una decisión que se toma de un día para otro, estuvimos haciendo el ‘due dilligence’ de evaluar si esto pasa, qué tenemos que hacer. El Departamento de Educación federal, la Middle States, la Junta de Instituciones Postsecundarias ponen la confianza en nosotros. Si tenemos una certeza razonable de que la operación no es viable, pues nosotros debemos tomar la decisión a tiempo porque esto no es como piensa mucha gente de ‘tírate en agosto, a ver qué pasa’. Nosotros tenemos una responsabilidad con los estudiantes y empleados”, sostuvo Nazario Torres.

Espejo para otras instituciones

La razón para dejar de operar es la baja en matrícula, reiteró. La universidad no enfrenta señalamientos de ninguna agencia acreditadora y las evaluaciones más recientes de entes externos han sido positivas, apuntó.

PUBLICIDAD

Nazario Torres detalló que contaban con una matrícula de 1,270 estudiantes en agosto de 2017, la cual se redujo a 570 en agosto de 2022 en su recinto en Bayamón y centro universitario en Manatí.

“Los gastos fijos básicos de la institución no cambian porque la matrícula se reduzca. Los aumentos en los costos de utilidades, tecnología, seguros, gasolina y materiales proyectados para 2023-24 requerirían aumentar los costos de matrícula mucho más allá de lo que es justo o viable para nuestros estudiantes. Los costos de operar esta institución que matriculaba sobre 3,500 en la década de 2000 no pueden cubrirse con 500 estudiantes”, expuso el líder universitario en la comunicación escrita publicada el lunes, en la cual se informó a la comunidad universitaria de la determinación, avalada por la Junta de Síndicos.

La disminución en la población que tradicionalmente atienden las universidades ha sido ampliamente reportada en los últimos años. A lo largo de la última década, el Departamento de Educación ha experimentado una disminución de más de 10,000 estudiantes en las escuelas públicas cada año, lo cual implica que menos estudiantes se gradúan de duodécimo grado y pasan a las universidades.

“Hace muchos años, todas las universidades estamos viendo una tendencia de reducción que es un reflejo de los cambios demográficos, por la merma que hay en las edades que servíamos y servimos. Son situaciones que podíamos manejar, era gradual, los atendíamos con nuevos programas y demás, buscando recursos, siempre fuimos activos buscando recursos”, expresó Nazario Torres, quien desde agosto de 2011 ha ocupado la presidencia de la universidad fundada por su padre. “Siempre, obviamente, atendimos la situación, pero el problema comenzó con el huracán (María)”, agregó.

PUBLICIDAD

La disminución en matrícula es un reto que enfrentan todas las universidades e instituciones postsecundarias del país, reconoció la presidenta de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico, Waleska Crespo Rivera.

Aunque la discusión pública usualmente se enfoca en la Universidad de Puerto Rico (UPR), lo cierto es que las instituciones de educación privada también han tenido que adoptar estrategias para hacer frente a la disminución en la población que típicamente han atendido, apuntó el vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad Ana G. Méndez, Edgardo Rosaly Manfredi

“Esto es parte de los retos que nosotros tenemos que atender, parte de los retos que cada organización está trabajando porque las enfrentamos constantemente. Hay situaciones sociales que no están en nuestro control y cada una tiene que desarrollar las estrategias para atenderlas desde su realidad”, expuso Crespo Rivera, quien además preside la Universidad Central del Caribe.

Aunque el cierre de una universidad no es común en la isla, sí se han concretado consolidaciones y cierres de instituciones postsecundarias pequeñas o de recintos.

En el 2018, tres universidades -Universidad Metropolitana, Universidad del Este y Universidad del Turabo- se unificaron bajo una sola marca para pasar a ser la Universidad Ana G. Méndez, una acción que permitió consolidar funciones y hacer cambios “que ahora se ve que eran necesarios”, recordó Rosaly Manfredi.

Asimismo, bajo NUC University se han fusionado varias instituciones, la más reciente siendo Columbia Central University el año pasado.

Rosaly Manfredi sostuvo que, en el sector universitario, se prevé que la baja de matrícula podría alcanzar “su pico” en 2025, cuando se sentiría el impacto total de los alumnos que se fueron de las escuelas superiores a partir de 2020. Las instituciones más pequeñas, estimó, serían las más afectadas.

PUBLICIDAD

“Tenemos que reinventarnos y buscar alternativas de programas que realmente necesita el país para desarrollar profesionales y atender las necesidades que hay. Estamos enfocándonos en eso porque vemos que habemos muchas instituciones ofreciendo los mismo programas para una población cada vez más pequeña”, sostuvo el vicepresidente de Ana G. Méndez.

Nazario Torres indicó que, en el caso de American University, la matrícula experimentó una reducción debido a los alumnos que no regresaron para completar el año académico tras el paso del huracán María en 2017. Relató que funcionarios universitarios, él entre ellos, se dieron a la tarea de comunicarse directamente con los alumnos que no regresaron y, muchos de ellos, informaron que se habían ido a Estados Unidos

La pandemia de COVID-19, que obligó a las instituciones educativas a moverse drásticamente a la educación a distancia y trastocó las vidas de muchos, terminó por sellar el destino de la American. Las asignaciones de fondos federales para el manejo de la pandemia fueron solo un parcho.

“La pandemia provocó muchos cambios en los núcleos familiares, los jóvenes o adultos dicen que se tiene que quedar (en casa) cuidado a mamá o papá. Mayormente, lo que pienso es que el estudiante que viene de escuela superior, los que se quedaron, tuvieron una experiencia distinta con la educación a distancia. Por un lado, menos gente nació, mucha gente emigró, pero por otro lado, el hecho de que la pandemia, la situación económica, han provocado que muchos estudiantes no quieran seguir estudiando. No quieren, se van a trabajar”, manifestó.

PUBLICIDAD

Nazario Torres indicó que evalúa qué otros servicios pueden dar desde sus recintos en Bayamón y Manatí, una vez dejen de dar cursos universitarios. Este destacó que la corporación continuará existiendo y tiene interés de seguir siendo “una fuente de empleo” y que las instalaciones no queden en desuso.

¿Qué pasará con los alumnos?

Ante la anunciada suspensión de los ofrecimientos académicos, los estudiantes actualmente matriculados en la institución académica tendrán ante sí varias opciones para completar sus estudios universitarios.

Nazario Torres explicó que ya inició las conversaciones con líderes de otras universidades del país para dar paso a la trasferencia de estudiantes. Como parte de ese proceso, cada alumno recibirá una orientación, en las próximas tres semanas, sobre los requisitos de graduación con los que aún debe cumplir e información sobre dónde podría hacerlo.

Los estudiantes que estén en su último año de estudio y cumplan con los requisitos de su programa al terminar el semestre en mayo o en la sesión de verano podrán se graduarán de la American University previo a que cese sus funciones.

“Estamos haciendo el intercambio, los acuerdos con universidades, con aquellas que tengan programas similares o que puedan en alguna medida garantizar que los estudiantes nuestros no pierdan créditos, para lograr que los estudiantes, de la forma que menos se afecten, terminen sus bachilleratos, grados asociados o maestrías”, explicó Nazario Torres.

El líder universitario indicó, además, que han solicitado al Departamento de Educación federal una autorización para conferir grados (“degree granting authorization”) para que se gradúen de la American University aquellos alumnos a quienes les falten pocos cursos para terminar, pero que deberán tomarlos entre agosto y diciembre en otra institución.

PUBLICIDAD

Crespo Rivera indicó que ya varias instituciones universitarias han expresado su disponibilidad para no solo recibir a los estudiantes de American University, sino también a empleados que podrían quedar fuera.

“La situación de la American University es una situación particular de esta institución universitario, que lo están atendiendo con un alto grado de responsabilidad, en su rol de fiducia, y es admirable la transparencia y la forma en que lo están manejando para asegurar que el impacto en sus estudiantes sea el mínimo”, señaló Crespo Rivera.

El presidente interino de la Universidad Interamericana, Rafael Ramírez Rivera, confirmó que ya iniciaron las conversaciones con la jefatura de la American University para facilitar los posibles traslados de estudiantes. “Nosotros vamos a atender a esos estudiantes con la misma calidad que los estudiantes que siempre han estado en la Interamericana. Lo importante es que esos estudiantes puedan cumplir con sus metas académicas”, indicó Ramírez Rivera, a través de una portavoz.

Los planes sobre cómo transferir estudiantes a otra universidad en caso de un cierre voluntario se conocen, en inglés, como “teach out plan” y su confección es parte de los requisitos de la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education, explicó Rosaly Manfredi.

A través de un “teach out plan”, los estudiantes que actualmente están matriculados en American University podrán matricularse y, si cumplen con los criterios académicos, graduarse de otras universidades sin mayores tropiezos burocráticos. De ordinario, los alumnos tendrían que cumplir con una cantidad mínima de créditos en una universidad para graduarse de ella, apuntó Rosaly Manfredi, pero estarían exentos de ello en esta situación.

“Independientemente de la etapa en que se encuentra el estudiante, a lo mejor está en primer año, a lo mejor está en cuarto año y le faltan cuatro clases, lo que hacemos es que se evalúa al estudiante y se le dan opciones. Algo importante es que Ana G. Méndez tiene un centro universitario en Barceloneta y un centro universitario en Bayamón. Tenemos centros universitarios bien cerca de los centros que tienen ellos (American) y los programas académicos de ellos, nosotros los ofrecemos todos”, sostuvo Rosaly Manfredi.