Por las venas del doctor Juan Enrique Morales corre el amor a la academia, pasión que parece haber heredado de sus padres José Dionisio Morales y Amalia Morales Santos. Por eso, a sus familiares y allegados no les extraña que el psiquiatra siga dando cátedra en su alma máter, la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Ojalá por un segundo siglo, una buena parte se la pueda dedicar a la institución”, comentó Morales este jueves, durante la fiesta sorpresa que le organizaron facultativos del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la UPR para celebrar sus 100 años de vida que cumple este sábado.

En una sala aledaña al salón donde imparte el curso de Ética y Profesionalidad a estudiantes de cuarto año de Medicina, el centenario fue sorprendido con una ceremonia donde se recordó su trayectoria.

Estudió Pre-Médica en la UPR y luego se graduó de Medicina de la Universidad de San Luis, Missouri, con un internado en el Charity Hospital, de Nueva Orleans. Reclutado por el Ejército de Estados Unidos, tras el entrenamiento básico hizo su residencia de psiquiatría en el New York School of Military Neuropsychiatry, donde completó el grado de neuropsiquiatría.

PUBLICIDAD

Juan Enrique Morales reacciona emocionado a su cumpleaños sorpresa en el Recinto de Ciencias Médicas. (Xavier Araújo)

Tras casarse con la enfermera Ruth (Briggie) Brignac Poché, se trasladaron al Pacífico, destacados por el Ejército. En 1946 regresaron a Puerto Rico y en 1952 comienza la enseñanza de psiquiatría a estudiantes de Medicina de la UPR.

Junto al doctor Juan Rosselló, en 1958 ayuda a fundar el Departamento de Psiquiatría. Posteriormente crean, organizan y dirigen el Programa de Salud Mental para Puerto Rico, así como la Residencia y Fellowship de Niños y Adolescentes.

“Han sido años que no cambiaría por nada”, comentó Morales, primer director de la residencia de Psiquiatría, departamento que luego dirigió hasta 1978.

El doctor Morales lee algunas de las postales que recibió en la ceremonia, mientras le rodean miembros de la facultad. (Xavier Araújo)

Su vínculo con el RCM ha continuado a través del Departamento de Medicina Interna con el curso de Ética y Profesionalidad. Además, el 15 de mayo de 1981 recibió la distinción de Profesor Emérito y desde el 2011 es profesor ad-honorem.

“La manera en que el sistema de salud ha evolucionado con el resto de la sociedad ha traído muchos problemas a la profesión (de la medicina) que no hemos podido resolver adecuadamente y le estamos dejando a los jóvenes una tarea dura de poder modificar los sistemas, de cómo se atiende la salud tanto o mejor que la enfermedad”, dijo en relación a la necesidad de fortalecer la medicina preventiva.

Su receta para una vida longeva, dijo, es nutrir las relaciones interpersonales.

“ “Uno tiene que cultivar más las relaciones amorosas de todos los niveles. Creo que si uno logra eso, todo lo demás queda atendido, la nutrición, la procreación, la familia. Todo va cayendo en su sitio y uno puede sentir que, cada día que amanece, hay una actividad que cultivar, por lo menos una todos los días. Es lo que hago. No se si es la razón (de mi longevidad) o (sea algo) genético”. ” Juan Enrique Morales

La tarea educativa, agregó, ha favorecido su salud al aportar al crecimiento de la profesión e institución. Su receta también incluye el ejercicio. En su caso, contó cómo disfrutó del tenis hasta los 88 años.

PUBLICIDAD

“No tengo televisión, no hay cajita mágica, no veo imágenes (televisivas). Necesito ver gente, captar lo que las personas manifiestan, no solo con la boca, sino también con el cuerpo”, dijo al resaltar que le gusta leer, escribir y conversar.

Dos de sus nueve hijos -Inez y Lisa- participaron de la actividad, al igual que dos de sus 16 nietos, Camille Díaz y Ana María Dávila, estudiante de medicina del RCM. Su legado también incluye 15 bisnietos y un tataranieto.

“É sigue estudiando y aprendiendo de muchos temas”, dijo Inez, mientras Lisa compartió que su padre es considerado el “matatán” o patriarca de la familia.

“El siempre ha sido bien receptivo a escuchar y abierto al diálogo”, dijo el doctor Humberto Guiot, decano interino de la Escuela de Medicina y su exdiscípulo.

La doctora Wanda Maldonado, rectora interina del RCM, resaltó su legado sigue con más de 200 psiquiatras graduados.

Su primo, el doctor Carlos Girod Morales, subrayó su amor a la enseñanza.

Mientras, la doctora Karen Martínez, directora del Departamento de Psiquiatría, le prometió un encuentro pronto con miembros del programa que fundó.

La doctora Ivonne Jiménez, directora del Departamento de Medicina Interna y el doctor José Colón, parte del programa, elogiaron su compromiso académico.

“El día que me muera me seguirá llenando ver el esfuerzo por, básicamente, vivir en paz”, concluyó, por su parte, Morales.