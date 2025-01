¿Qué puede hacer un inmigrante en Puerto Rico para proteger sus derechos?

La presidenta del Capítulo de Puerto Rico de la American Immigration Lawyers Association , Mariela García Amador , enfatizó que las personas con estatus migratorio no regularizado siguen teniendo derechos y se deben respetar.

“ No conozco ningún extranjero que no quiera estar legal ”, acentuó, en respuesta a los discursos xenofóbicos y de odio que pudieran surgir hacia esta población con la nueva administración de Donald Trump .

La primera recomendación es que cada extranjero que no tenga la ciudadanía americana debe tener consigo sus documentos de identificación : tarjeta de residencia permanente, permiso de trabajo, papeles que evidencien sus procesos para regularizarse y/o licencia de conducir de Puerto Rico, entre otros.

En la alternativa de que no tengan estos documentos, exhortó a que carguen con una identificación de su país natal. “No comprar tarjetas falsas. Hay veces que tienen tarjetas de (identificación) de otros familiares, pues, no andar con ellas. Que sean sus documentos”, insistió.