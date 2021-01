Tras el arresto del productor Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como “Sixto George”, Rául “Rauli” Maldonado, hijo, aseguró este jueves que supuestamente lo intentaron sobornar ofreciéndole $300,000 provenientes del exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, con la intención de detener la publicación de material adicional del chat de Telegram.

Sus expresiones se producen luego de que el pliego acusatorio contra Díaz Colón por un supuesto intento de extorsión a oficiales de la administración del exgobernador Ricardo Rosselló, estableció que el acusado se reunió con Maceira y le dijo que un “subcontratista” del gobierno tenía mensajes adicionales del chat y que quería $300,000 en contratos adicionales, así como la reinstalación de los previamente obtenidos.

Una fuente de El Nuevo Día había asegurado que el subcontratista, identificado como “Persona 1″ en el pliego era Maldonado.

“Como ya había mencionado en julio del año pasado, yo no extorsione, a mí me trataron de sobornar. Recibí una llamada en la que me ofrecieron $300k y me dijeron que el dinero provenía de Maceira. Le dije que NO!, que se metieron con mi familia y el dinero no era mi interés”, escribió en su cuenta de Facebook. “Les recuerdo que cuando hablo es pq tengo evidencia para fundamentarlo”.

El pliego acusatorio también establece que antes de la reunión entre Maceira y Díaz Colón en julio de 2019, el ahora acusado pidió el 21 de junio de ese año que permanecieran unos contratos gubernamentales para la “Persona 1”, quien supuestamente tenía un archivo lleno de mensajes de Telegram que podían destruir a Rosselló. Pidió un contrato para una compañía con el Departamento de Hacienda y para otra compañía con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Díaz Colón dijo que el subcontratista tenía información que podría “prender en fuego a Puerto Rico” (“burn down Puerto Rico”).

Maceira, según el pliego, le informó que estaba “asustado” y que no quería “quemarse más de lo que estaba”. Para el 19 de julio, Maceira envió un mensaje a Sixto George informándole que estaba trabajando en el asunto. Los contratos nunca se concretaron.