Ponce.- Con un firme reclamo de que cesen las acciones inconstitucionales y el discrimen por parte del gobierno municipal de este pueblo, un grupo de teatreros, dramaturgos, profesores, artistas y ciudadanos en general, se manifestaron esta tarde contra las expresiones homofóbicas de la primera dama de este pueblo, Miyadi Velázquez Pagán, y el alcalde Luis Irizarry Pabón.

La protesta, convocada por el Colegio de Actores de Puerto Rico, es la primera expresión pública, multisectorial, frente a las instalaciones de la Alcaldía de Ponce luego de que trascendieron declaraciones de Velázquez Pagán en una entrevista en la que decía que los ciudadanos que componen la comunidad LGBTTIQ+ son personas “confundidas” y describía al colectivo como un “método”.

“Ponce ha dejado de ser una ciudad señorial, título que ganó por privilegio histórico, para convertirse en una ciudad ideal, solo para ciudadanos que practican una religión determinada. Exigimos que haya completa separación de Iglesia y Estado, como manda la constitución”, exclamó Alina Marrero Hernández, miembro de la junta del Colegio de Actores.

“Aunque urge una disculpa por violentar nuestra humanidad, nos sentiremos reivindicados con que cesen y desistan su conducta ilegal y que actúen en contra del discrimen y la censura, lo que se espera de un gobernante en un país democrático”, añadió en referencia al alcalde y al gobierno central.

Uno de los carteles que se pudo observar durante la manifestación. (Jorge A Ramirez Portela)

Las expresiones de la esposa del alcalde fueron vertidas en el pódcast “Un cura de barrio” que modera el sacerdote Orlando Lugo Pérez. Tras la difusión de sus declaraciones, múltiples denuncias comenzaron a trascender públicamente, la mayoría vinculadas a un patrón de discrimen contra la comunidad LGBTTIQ+, por parte de la administración de Irizarry Pabón.

Entre ellas, el cantautor José Alfredo Lorente Castillo contó a El Nuevo Día que, en noviembre de 2021, la administración municipal canceló un concierto que brindaría frente al teatro La Perla, porque es homosexual.

“Uno piensa que ya, quizás, hay un poco de neutralidad y aceptación a la comunidad, pero estas acciones nos demuestran que queda mucho por andar”, manifestó esta tarde, al tiempo en que afirmó que aún no ha recibido una comunicación oficial del municipio justificando la cancelación.

Alfredo Bauzá, reconocido artista plástico, también llegó a manifestarse y se expresó frustrado con la administración de Irizarry Pabón, porque retiraron una pintura que estaba colocada en las escaleras que dan hacia la oficina del alcalde, en la alcaldía, bajo la justificación de que era una ilustración “pagana”.

“Para mí fue el día más triste de mi vida, cuando empecé a recibir las llamadas (de que había retirado la pintura). Es bien triste escuchar las declaraciones de que la obra no va a tono con la alcaldía. (La obra) es una expresión del folclor de la ciudad (de Ponce)”, comentó el pintor de 45 años, que ha sido reconocido por agrupaciones internacionales por la calidad de su arte.

De la misma forma, durante la manifestación, ciudadanos expresaron a este medio que a funcionarios municipales que no son heterosexuales, “les han pedido anotarse en una lista para recibir las dichosas terapias de amor de la primera dama”, compartió una persona que no quiso ser identificada.

Las “terapias de amor” no es más que el término utilizado por Velázquez Pagán para identificar al tipo de “atención” que ofrece a personas de la comunidad LGBTTIQ+, pero cuya intención es igual a las terapias de conversión, que están prohibidas por disposición de la rama ejecutiva.

“Le estamos dando a la primera dama el poder que no se merece. Yo soy psicóloga clínica, tengo una licencia del estado y el estado regula mi profesión. No podemos permitir que haya personas que se declaren a sí mismas como doctores y doctoras que no tienen licencia para realizar ningún tipo de terapias”, condenó Ángeles Acosta, psicóloga clínica y miembro del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), durante la protesta.

Acerca de las censuras o limitaciones de presentaciones artísticas en Ponce por vínculos con la comunidad LGBTTIQ+, el presidente del Colegio de Actores, José Vidal Martínez, solicitó que se creé una comisión independiente que asesore al alcalde en materia de obras de teatro y esfuerzos culturales, para que no sea Irizarry Pabón o el director del Departamento de Arte y Cultura de Ponce, Jorge Figueroa, quienes prejuicien las propuestas.

Mientras, la profesora Rosita Archevald Zayas, una institución del arte y teatro en la región sur, llegó hasta la manifestación y denunció que actos como los practicados por la administración municipal de Ponce “laceran” la industria de arte y cultura en la isla.

“Siempre las artes y el deporte son bien maltratados cuando surgen muchas situaciones y esta vez fue maltratada la cultura y la comunidad LGBTT. Creo que de la forma en que nos pronunciemos y digamos presentes y la forma en que sigamos luchando por lo que queremos, será la única forma en que nos van a escuchar”, subrayó la también profesora en el programa de Teatro en la Pontificia Universidad Católica, en Ponce.

El alcalde Luis Irizarry Pabon contestó algunas preguntas de la prensa, pero no se reunió con los manifestantes. (Jorge A Ramirez Portela)

Sin respuesta inmediata el alcalde

Irizarry Pabón, afiliado al Partido Popular Democrático (PPD), salió de la alcaldía durante la protesta y luego se colocó frente a los portavoces de la manifestación, donde se mantuvo hasta que acabaron de expresarse a través de una guagua de sonido. Sin embargo, tras finalizar los discursos, el funcionario regresó al edificio municipal sin haberse reunido con los miembros del Colegio de Actores, teatreros, cantautores o el activista Pedro Julio Serrano, quien estuvo presente.

“En su momento, nos vamos a reunir. Yo soy cristiano, no lo puedo negar. Pero lo que me dirige a mí es expresar amor a todo el mundo. Cada cual tiene derecho a que se le respete su dignidad. En esas estamos. De mi parte, y yo respeto las diferencias, yo siento amor por todo el mundo”, respondió el alcalde al ser abordado por este diario sobre si implementará algún cambio inmediato en pro del fin de las denuncias de discriminación por su administración.

“Aquí la controversia no es tener personas que estén en contra de nada. El municipio de Ponce respeta a todo el mundo”, agregó sin abordar más preguntas. “Esas serán mis únicas expresiones”.

El activista Pedro Julio Serrano se dirige a los presentes que participaron de la protesta. (Jorge A Ramirez Portela)

Serrano, sin embargo, indicó que no ha recibido invitación alguna para reunirse con Irizarry Pabón y reiteró su llamado a que tanto el alcalde como Velázquez Pagán se disculpen públicamente.

“Yo voy a reuniones con preacuerdos. En el pasado habíamos llegado a unos acuerdos, los incumplieron y no me reuniré si no hay unos acuerdos. Para una foto no participo. Que se disculpen. Porque han lacerado la dignidad de los ponceños LGBT y de los que creen en la equidad”, declaró.

Este medio cuestionó en tres ocasiones distintas al alcalde acerca de si era cierto que se estaban creando listas de empleados municipales de la comunidad LGBTTIQ+ para ofrecerles terapias de conversión, pero el ejecutivo municipal no respondió.

“Para tener controversias hacen falta dos. El Municipio de Ponce no quiere controversias con nadie”, aseveró Irizarry Pabón.

Velázquez Pagán no estuvo presente durante la manifestación.