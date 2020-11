Luquillo - Las olas podrán borrar las pisadas en la arena del surfista Brian Jesús Ramos Torres, pero no las huellas que dejó marcadas para siempre en cientos de personas que llegaron a la playa La Pared hoy para rendir homenaje a su memoria y servicio.

Familiares, amigos, conocidos y público en general de distintas partes de la isla llegaron desde tempranas horas de la mañana para conmemorar el legado que dejó Ramos Torres, tras su cruel asesinato el pasado lunes.

Con flores, letreros, fotos, afiches y otros recuerdos adornaban una especie de altar que se levantó en una estructura de madera que da la bienvenida a la playa donde Ramos Torres trabajó por casi dos décadas.

“Él dejó una huella aquí, claramente”, expresó Kalisol Ramos, hija del surfista. “En Luquillo esto no suele pasar jamás y estoy más que agradecida con todas las muestras de apoyo y amor hacia mi papá”.

“Es una muestra de lo mucho que lo querían, por lo mucho que ayudó, por lo mucho que estuvo ahí para un pueblo, de la mano que prestó aquí y de la marca que dejó aquí”, manifestó.

Como un oleaje interminable, así eran las anécdotas que surgieron durante la velada sobre cómo Ramos Torres tocó de alguna manera sus vidas de distintas formas.

Su amigo de casi tres décadas, Osvaldo Oxi Rodríguez, recordó que, tras destacarse como campeón de surfing, Ramos Torres comenzó para el 2003 las gestiones para establecer su escuela de ese deporte.

“Brian era una persona de calidad excepcional, de unas visiones fuertes, estricto, pero con un corazón bien noble y humilde, dado a servir”, resaltó Rodríguez.

Su padre, Jesús Ramos, señaló que desde el 2005, aproximadamente, Ramos Torres no solo estableció su negocio de renta de tablas de surfear, sino que se dedicó a ofrecer clases para adultos, niños y personas con algún tipo de discapacidad.

“Sinceramente, no sabía que había tanta gente que lo amara tanto”, manifestó Ramos, padre. “Han sido tantos los que han venido a agradecerme por todo lo que hizo Brian por ellos, que no podría contarlos”.

Homenaje póstumo a Brian Ramos en Luquillo.

Uno de esos padres agradecidos es Pedro Trilla, quien junto a su esposa, llevaba a sus hijos gemelos de 16 años a tomar clases con Ramos Torres desde hace cuatro meses.

Solo buscaban una actividad segura para realizar en tiempos de la pandemia, pero jamás se imaginaron el impacto que tendría en sus vidas.

“Brian ha sido el mejor coach por el que han pasado. Era firme, conocía a todos los niños por su nombre desde que llegaban. Era totalmente atento. Nunca puso a los niños en peligro. Sabía lo que tenía que hacer”, expresó Trilla.

Agregó que “se preocupaba por cada uno de ellos y constantemente les recordaba: ‘Cuiden a mamá, preocúpense por mamá'. Eso es algo que como padres apreciamos”.

“El cambio en conducta en mis hijos, a nivel de disciplina personal, fue increíble”, agregó. “Es algo que integraron a sus vidas de una forma tan rápida y tan bonita”.

Por su parte, Ivemar Camps destacó que, para su hija de 15 años, Ramos Torres “era un excelente ser humano, un excelente maestro, supermotivador”.

“Sus palabras antes de irnos a nuestras casas, era llamar el nombre a cada niño y decirle: ‘No te quites, métele duro, eres buena, nos vemos el próximo sábado’”, relató. “Ha sido una gran pérdida”.

Desde que Ramos Torres fue asesinado, Camps señaló que su hija “no quiere saber nada, no quiere ver vídeos, no quiere ver noticias, está superafectada... Así están todos los niños del grupo que entrenaba”.

Luis Sánchez, quien ayudaba a Ramos Torres con las clases, reunió al grupo de jóvenes del club de surf, y entre lágrimas, les prometió que continuará ofreciéndolas cada sábado.

“Queremos seguir ayudando a estos jóvenes y para que la familia (de Ramos Torres) pueda comer, porque ellos vivían de esta compañía (Surfing Puerto Rico)”, comentó Sánchez.

Además de Kalisol Ramos, a Ramos Torres les sobreviven otras tres hijas de menos de tres años y su esposa. Junto con el apoyo a su negocio, una cuenta de GoFoundMe fue establecida para apoyar a su familia.

Además de compartir su conocimiento, Ramos Torres también era querido por su vocación de servicio. Su amigo, Rey Dávila, recuerda que por casi dos décadas fue el responsable de numerosas vidas de personas que rescató en la playa La Pared, donde usualmente las olas están sobre los tres pies.

“Los surfers vemos la vida de otra manera, y para que sepan, Brian tenía licencias de rescate, salvamento y CPR (resucitación cardiopulmonar)”, contó Dávila.

“Era un profesional. Detrás de su pelo largo y la cultura del surf, somos profesionales y nos nace rescatar a una persona, salvar una vida, y que en cualquier momento nos puede ocurrir a nosotros. Por eso damos esa milla extra”, expuso.

Ceremonia "paddle out" en honor a Brian Ramos, surfer asesinado la semana pasada en Luquillo. (Vanessa Serra Diaz)

En reconocimiento a su legado, surfistas veteranos y jóvenes le rindieron homenaje con un rito tradicional de la cultura del surfing, que se realiza cuando uno de sus grandes fallece.

Después de las lecturas bíblicas que leyó Jesús Ramos, los surfistas llevaron a cabo el rito reuniéndose en un enorme círculo, flotando mar adentro, donde compartieron anécdotas y guardaron un minuto de silencio, seguido por espectacular despliegue de surf, montando las hermosas olas que el mar regaló para la ocasión.

“El mar es algo que Dios nos dejó para poderlo disfrutar, apreciar y respetar”, dijo Dávila. “Lo que se hizo en el agua fueron unas memorias que se hacen en Hawai, Australia, a nivel mundial. Era una persona que se merecía este ritual positivo”.

Los restos de Ramos Torres serán entregados a la familia el martes, cuando se llevará a cabo un servicio en la parroquia de Luquillo. Luego, su cuerpo será cremado y se espera que las cenizas sean llevadas al mar.

Piden acción del municipio

Mientras, los organizadores del evento recogían firmas hoy para apoyar una carta que exige al Municipio de Luquillo que establezcan medidas de seguridad, como letreros y salvavidas a tiempo completo, para velar por la seguridad de bañistas.

Por años Ramos Torres reclamó esas medidas, pero ahora son más imperiosas, debido a que ya no estará para los constantes rescates que realizaba.

Miguel Franquiz ora frente a una ofrenda floral antes de entrar al mar, recordando al surfista Brian Ramos Torres. (Vanessa Serra Diaz)

“En este lugar hay siete corrientes distintas y los turistas y personas que no son de aquí no las conocen”, indicó Dávila. “Brian, que siempre estaba aquí y era conocedor de las corrientes y el mar, estaba dispuesto a rescatar personas”.

Uno de sus amigos, quien se identificó como Santiago, dijo que constantemente rescataba personas que alquilaban tablas de surf a Jesús M. Bonano Laureano, quien también tenía su puesto frente a la playa.

El pasado lunes, Ramos Torres rescató a tres clientes de Bonano Laureano. Al reclamarle, inició una acalorada discusión que terminó con Bonano Laureano golpeando con un bate a Ramos Torres, quien falleció en el acto el lunes, 23 de noviembre.

Al otro día, el Departamento de Justicia informó que un juez encontró causa para arresto contra Bonano Laureano, quien al no pagar la fianza de $450,000, fue ingresado en prisión. La vista preliminar está pautada para el 8 de diciembre.

“Brian no le alquilaba a cualquiera. Si él veía que no podías, decía, papi, no, lo siento, pero es peligroso. Era una persona responsable. Había invertido casi $17,000 en permisos y gestiones para tener su negocio al día”, comentó.

“El día que murió, acababa de llegar de pagar $2,000 en permisos del Departamento de Recursos Naturales. El otro, no. Alquilaba por $20 pesos y que la gente se resolviera. Eso se estuvo denunciando por mucho tiempo, pero nadie hizo nada. Esto es algo que se pudo haber evitado”, abundó.

Cientos de personas honran la memoria del surfer Brian Ramos Cientos de personas honran la memoria del surfer Brian Ramos Posted by El Nuevo Día on Saturday, November 28, 2020

“Mi papá perdió la vida dándola por otros y por su amor al prójimo”, expresó Kalisol Ramos.

“Es trágico. Es doloroso, porque todos opinamos que esto se pudo haber evitado completamente, pero estamos más que nada recordando lo que fue y honrando su memoria”, agregó.

Aferrado a su fe religiosa, Jesús Ramos dijo que es necesario perdonar al asesino de su hijo.

“Brian fue asesinado injustamente, porque lo hicieron por la espalda”, manifestó. “Esa no fue la forma en que mi hijo debió haber muerto”.

Jesus Ramon, padre de Brian Ramos Torres, agradeció las muestras de cariño por su hijo. (Vanessa Serra Diaz)

“Soy un hombre de Dios. La justicia divina se la dejo a Dios... y no puedo pretender ir al cielo sin perdonar”, añadió. “Un ser humano, sea bueno o sea malo, aunque haya matado a mi hijo, yo lo tengo que perdonar. Igual mi familia, porque les hago hincapié a ellos, de que lo tienen que perdonar. Ese odio lo que hace es separarnos de Dios, no acercarnos a él”.

Otros allegados esperan que de la tragedia surjan cambios que ayuden a otros y salven vidas, creando consciencia y provocando que se establezcan medidas de seguridad.

“Para mí, Brian no ha muerto. Todavía lo oigo, como cuando nos visitaba. La voz era única, fuerte, pero apacible y llena de amor y esperanza”, expuso Rodríguez.

“Eso es lo que queremos aquí, llevar esa esperanza de que el legado de Brian no muere. Al contrario, se fortalece. Se hace más firme, más fuerte”, afirmó.