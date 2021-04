La decisión del gobernador Pedro Pierluisi de reducir el aforo en restaurantes, comercios y oficinas a un 30%, junto con otras medidas que se establecerán mediante órdenes administrativas en las agencias del gobierno, deben ayudar a frenar el aumento sostenido en casos de COVID-19 en las próximas semanas.

Este es el consenso entre integrantes de la Coalición Científica, quienes se reunieron virtualmente con el mandatario previo a anunciar las nuevas restricciones que entrarán en vigor este sábado.

El doctor Daniel Colón Ramos, presidente de la Coalición, sostuvo que el grupo de científicos estuvo satisfecho con el gobernador. Sostuvo que, al culminar la vigencia de la orden, si las medidas son ejecutadas y fiscalizadas, el país debería estar en un mejor escenario las próximas semanas.

“Si se implementan este tipo de medidas y se fiscalizan bien, hoy yo pienso que en cuestión de semanas, cuando (el gobernador) tenga que tomar la decisión para la próxima orden ejecutiva, estaremos viendo otro comportamiento del virus, pero esa es mi opinión hoy”, apuntó Colón Ramos en entrevista con El Nuevo Día.

El científico reiteró que todo dependerá de los reportes diarios y el cumplimiento con la orden, al tiempo que aseguró que hay una comunicación activa con el gobernador y su equipo de trabajo. “Nos mencionó que si hacen falta mayores restricciones se estarán mirando los números y se estará consultando”, agregó.

En cuanto a los restaurantes y actividades comerciales en espacios cerrados, la Coalición recomendó no utilizar los salones interiores y fomentar la modalidad de “carry out” y entrega a domicilio. Aunque esta medida no fue del todo acogida por el gobernador, la orden ejecutiva establece que la capacidad máxima de un 30% aplica a restaurantes, negocios de ventas, oficinas médicas, servicios funerarios, recreativos, deportivos, hípicos, cinematográficos, financieros, comunitarios, de servicios al consumidor, profesionales, no profesionales, universitarios y postsecundarios, centros de cuido, religiosos, agencias de gobierno, entre otros análogos, reza la orden.

Colón sostuvo que estas restricciones son catalogadas como un cierre parcial. En cuanto a los cierres, incluyendo uno más severo como el implementado al inicio de la pandemia, recordó que “en el 2020 esa era la única herramienta que teníamos para trabajar en contra de la pandemia. En el 2021 es una de varias herramientas, está la vacunación, los tratamientos monoclonales, el cernimiento”, entre otras. “Las recomendaciones que se le dieron (al gobernador) fue para darle tiempo al proceso de vacunación”.

Por su parte, el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos y miembro de la Coalición señaló que la reducción en la capacidad máxima de personas en establecimientos fue una de las peticiones del grupo de expertos, quienes por semanas han recomendado mayores restricciones ante el repunte en casos.

“Es una de las principales cosas que le pedíamos la Coalición Científica y creo que es un cambio significativo. Como yo digo, las órdenes ejecutivas siempre son más liberales de lo que quisiéramos los científicos y más restrictivas de lo que quisieran los del grupo económico”, sostuvo Ramos.

Ramos destacó que las medidas incluidas en la orden se suman a otras órdenes administrativas que también se reforzarán como parte de los esfuerzos para frenar los contagios.

Por ejemplo, mencionó la nueva directriz que próximamente se detallará en una orden administrativa del Departamento de Salud para multar a todos los pasajeros que no muestren los resultados de una prueba molecular (PCR) en 48 horas tras haber arribado a la isla sin una prueba negativa que deberá realizarse 72 horas antes. Las multas reemplazarán la opción de cuarentena voluntaria que pedía la agencia a los viajeros sin prueba de COVID-19.

Asimismo, Pierluisi acogió la recomendación de limitar aún más las dispensas para actividades, así como asegurar que los centros comerciales no incluyan espacios como almacenes ocupados por equipos en el cálculo para determinar la capacidad del lugar. Sobre este punto, la Coalición recomendó que “la ocupación máxima utilizada para el cálculo del 30% esté fundamentada o en el espacio disponible para personas, o en el récord de visitas recibido durante el tiempo pre-pandemia, cual sea menor”.

De hecho, el grupo destacó en su informe al gobernador que en los centros comerciales se ha observado un incremento de más de un 150% en la proporción de casos expuestos, comparado con inicios del 2021. Estos espacios se han mantenido en el segundo puesto de lugares asociados al alza de casos, teniendo un aumento del 12.9% a 15.1% en asociación de casos entre inicios a finales de marzo.

“(Los resultados) de estos cambios no se van a ver hasta dentro de dos semanas, así que hay que seguir cuidándose y adelantando el proceso de vacunación, lo que estamos es ganando tiempo para poder llegar a ese 70%. Las variantes las vamos a detener cuando lleguemos 70% de vacunación”, indicó Ramos.

Hasta ayer se habían administrado 1,858,586 vacunas de las cuales 1,204,2259 corresponden a la primera dosis y 648,894 con dosis completadas, según datos provistos por el gobierno.

El galeno apuntó que si no se hubiese iniciado la inoculación en Puerto Rico, basado en los números de contagios y hospitalizaciones, el país tendría unas 300 muertes adicionales, en términos del nivel de contagios actual.

“Creo que además (de las restricciones) está el ‘statement’ de que el gobierno hizo algo. También nos corresponde a los ciudadanos hacer nuestra parte, usar mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos. Que si usted va a un sitio donde no están cumpliendo con la orden ejecutiva, debería denunciarlo, pero mínimo no entre, no tiene por qué exponerse”, añadió Ramos.