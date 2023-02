A partir del 1 de abril, comenzará el período de recertificación de los beneficiarios del Plan Vital, luego de haberse suspendido el proceso durante los últimos tres años por la pandemia de COVID-19.

La interrupción comenzó en marzo de 2020, cuando se aprobó la Ley de Respuesta al Coronavirus de las Familias Primero, que permitió un período de inscripción continua al programa Medicaid que sostiene al Plan Vital.

Pero, en diciembre pasado, el Congreso aprobó un proyecto de ley que autoriza retomar las verificaciones de elegibilidad a Medicaid a principios de abril, aún si la declaración de emergencia de salud pública por la pandemia continúa.

“Los estados y territorios tienen un año para (completar) el proceso de recertificación. Los beneficiarios van a recibir una cita para ver si aún cualifican (para el programa Medicaid)”, informó la licenciada Dinorah Collazo Ortiz, directora ejecutiva del Programa Medicaid de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Actualmente, hay 1,248,696 beneficiarios del Plan Vital, el cual se sostiene en un 76% con fondos federales de Medicaid y 24%, con fondos estatales. Medicaid también apoya a Medicare Platino, cubierta de Medicare Advantage igualmente administrada por el gobierno. Medicare Platino registra 363,982 asegurados, lo que implica que entre el Plan Vital y el Platino hay 1,612,678 personas con una cubierta de salud total o parcialmente financiada por Medicaid. Considerando que Puerto Rico tiene una población aproximada de 3.2 millones de personas, esto significa la mitad de la población.

“Es importante que la gente no entre en pánico. No es que te vas a quedar sin plan (automáticamente)”, indicó Collazo Ortiz.

El mes pasado, la directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Edna Marín Ramos, anticipó que se estima la salida de unos 20,000 asegurados del Plan Vital durante el proceso de recertificación. Esto puede ocurrir, mayormente, si hay algún cambio en los ingresos de la persona que ya no la hacen elegible al programa.

“Lo importante es que te asegures que tu información está correcta en el programa Medicaid”, dijo Collazo Ortiz, quien tildó de “alarmante” la cantidad de cartas que han sido devueltas por correo debido a direcciones incorrectas de asegurados.

Explicó que para el proceso de verificación de elegibilidad se seguirán los siguientes pasos. Primero, se enviará una carta por correo. De no conseguir a la persona de esta forma, se le enviará un correo electrónico. De también fallar esta gestión, se llamará a la persona en dos ocasiones. Si todo lo anterior falla, se procederá a desafiliar a la persona de la cubierta del Plan Vital.

PUBLICIDAD

“Es importante que la población se prepare para el proceso de renovación y esté atento a los avisos y notificaciones del programa Medicaid que sean publicados a través de distintos medios de comunicación y enviados a cada suscriptor del plan de salud estatal”, reiteró la funcionaria en una carta circular divulgada este miércoles.

En el proceso de recertificación, que comenzará el 1 de abril de este año y culminará el 31 de marzo del próximo, se verificará la elegibilidad de los aproximadamente 1.3 millones de asegurados del Plan Vital, reiteró.

Además del centro de llamadas de Medicaid, comentó que hay 63 oficinas de este programa en la isla que los beneficiarios pueden visitar. Anunció que desde abril se podrá gestionar la recertificación mediante el portal del ciudadano (https://solicitamedicaid.salud.gov.pr), así como llenando un formulario que estará en el portal del programa y podrá enviarse por correo a las oficinas centrales de Medicaid en el Departamento de Salud.

Por otra parte, Collazo Ortiz recordó que desde agosto pasado los Centros de Servicios Medicare y Medicaid autorizaron mantener en 85% el nivel de pobreza federal. Anteriormente, estaba en 40%, pero al subirlo a 85% se anticipaba la entrada de unos 200,000 asegurados. En agosto pasado, se anunció que habían entrado unos 79,000 asegurados nuevos en el último año. Al 2019, unas 300,000 personas en el país carecían de seguro médico, según una encuesta del gobierno federal. Estas personas no pueden pagar un plan privado, no cualifican a Medicaid o por alguna otra razón no tienen una cubierta de salud.

PUBLICIDAD

A petición del gobernador Pedro Pierluisi, dijo, se está haciendo un análisis actuarial para ver si es viable subir el nivel de pobreza federal a 100%. Esto, indicó, permitiría la entrada de más personas al Plan Vital, aunque no especificó cuántas más.

Agregó que el 15 de marzo se someterán enmiendas al Plan Estatal de Medicaid de Puerto Rico para añadir a la cubierta de Plan Vital una serie de servicios nuevos que, aunque eran obligatorios por mandato federal, no habían podido incorporar a la cubierta. Los nuevos contratos del Plan Vital que iniciaron este año incluyen la cubierta de vacunas recomendadas por el gobierno federal para asegurados de 19 a 64 años. Además, los diabéticos ahora tienen en su cubierta los glucómetros tradicionales con lancetas y tiras. También, se anunció un aumento en el pago a hospitales y para los proveedores.

“Es importante, sobre todo, mantener la calma, que la gente (asegurada del Plan Vital) no entre en pánico. Esto no significa que lo va a perder (la cubierta), pero sí necesitamos ayuda para tener su información correcta”, concluyó Collazo Ortiz.