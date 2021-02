Barranquitas - “Hay un alivio enorme”.

Con estas cortas palabras, Félix Bernardi resumió el sentir de cientos de vecinos de Barranquitas que fueron vacunados hoy contra el COVID-19, después de mucho tiempo de incertidumbre sobre si las dosis llegarían hasta su comunidad.

Bernardi comentó que los residentes de la montaña han observado que “casi siempre es en el área metropolitana donde se van a vacunar”, mientras que en Barranquitas era uno de los municipios donde “no ha habido mucho movimiento de vacunación”.

“Pero estamos empezando a movernos, que es lo bueno”, manifestó.

“Eso es buenísimo para estas personas, que están en una edad avanzada y son los que se corren más que se corren el chance”, agregó.

Como parte del llamado “VacuTour” del Departamento de Salud, se unieron varias organizaciones, encabezados por la entidad VOCES, que por años ha coordinado vacunaciones.

Aquí puedes ver imágenes de lo sucedido en Barranquitas:

En Barranquitas usaron el Club de Leones, enclavado en una loma del barrio Helechal, donde vacunaron a 350 personas. Muchos comenzaron a llegar desde temprano, algunos bien arropados por el frío del invierno puertorriqueño.

La mayoría llegaron por cita, pero otros adultos mayores de 65 años se presentaron con la esperanza de tener suerte de poder ser vacunados.

“Mi nena me levanta por la mañana y me dice están vacunando en Barranquitas”, relató Rosaura Rivera Alicea, residente de Corozal, quien esperaba en la fila a media mañana “Yo no sé nada de Barranquitas... que si a la derecha, a la izquierda... a la derecha, a la izquierda... pasa la iglesia, pasa la universidad, pasa esto y lo otro, y seguí preguntando hasta que llegué aquí, gracias a Dios, por lo menos llegué. Si hay vacunas o no, pues...”

Una hora después de sus expresiones, poco después de las 11:00 de la mañana, El Nuevo Día fue informado que todos los que estaban adentro a esa hora serían vacunados, mientras notificaban a los que llegaban que habían completado la cuota.

Ashley Orta, custodia de vacunas de la organización VOCES, indicó que tenían 350 vacunas para administrar en el día.

Otras 350 dosis se inyectarían en el Club de Leones de Bayamón, como parte del total de 8,000 vacunas que se esperaban administrar durante el día de hoy en 15 municipios.

El Departamento de Salud informó este mes que la distribución de las vacunas respondía a las tasas de contagios, pero desde distintos municipios expresaban ansiedad, alegando desatención. En Barranquitas 2,603 residentes recibieron la primera dosis, y 1,601 recibieron dos dosis.

“Estaba desesperada por esta primera vacuna”, confesó María Ramos. “Desde que empezaron a llegar, estaba llamando a todos los sitios, hasta que se dio esta oportunidad”.

“Me llamó una vecina y arranqué para acá”, añadió.

A la vacunación en Barranquitas también llegaron residentes de pueblos cercanos.

De igual manera se enteró María Margarita Pérez sobre el VacuTour, quien indicó que “vacunaban en otros sitios, pero como no lo sabía, no tenía la oportunidad, pero la vecina me llamó y me dijo que iban a estar aquí y vine”, para “estar protegida, porque eso (el COVID-19) anda por ahí haciendo leña, como dicen”.

“Casi no he salido. Solamente a las citas médicas. Dejé de salir a todos los sitios que salía antes, para protegerme”, añadió. “Ahora estaré más tranquila, pero siempre con mi mascarilla, como siempre”.

En cambio, Ángel Rafael Vázquez Vázquez dijo que, aunque con la vacuna estaba más tranquilo, nunca ha dejado de salir de su casa.

“He seguido siempre bregando, porque imagínate, si uno se queda en la casa es peor. Hay que bregar”, expresó.

Al vivir toda su vida en esa comunidad, Bernardi los conoce a casi todos desde que “era un nene” y sentía satisfacción al ver que ahora estarán más protegidos.

“Se le han limitado muchas cosas y ya están en una edad donde les gusta salir a darse su vueltita a pasear, e ir a la escuela a buscar los nietos, que es lo más que se disfrutan ahora como abuelos. Por lo menos tenemos el principio de la ayuda, que es la primer vacuna”, expuso Bernardi.

“Nosotros nos cuidamos, pero hay mucho irresponsable que cogen esto a veces a juego, hasta que le toca a uno... y cuando le toca a uno, la cosa cambia”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo que esperan ampliar la vacunación a las personas de 65 años en los pueblos de la montaña, después de haber vacunado a 900 en Orocovis y previamente en Morovis.

“Estamos yendo campo a campo, a lugares de difícil acceso. Hoy estamos en 15 pueblos. Con las alianzas que hemos establecido con organizaciones que llevan tiempo sirviendo de manera desinteresada, podemos tener más centros y actividades de vacunación”, acotó Mellado.

De acuerdo las estadísticas de Salud, hasta ayer se habían vacunado 498,818 personas en Puerto Rico, incluyendo 171,124 de 65 años o más.