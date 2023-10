Puerto Rico lleva 18 semanas consecutivas bajo un brote de influenza, habiéndose reportado ya 19,965 contagios y 16 muertes sospechosas, una situación que mantiene preocupados a varios salubristas, quienes se cuestionan por qué el Departamento de Salud no ha declarado todavía una epidemia de esta enfermedad a nivel isla.

Con una declaración de epidemia, explicaron, el gobierno podría solicitar fondos federales para implantar diversas acciones, como la compra de más pruebas y medicamentos.

“Bajo una epidemia, se crea más conciencia en la gente. Además, hay más dinero para anuncios (de prevención) y los planes médicos suelen ser más flexibles con (la cubierta de) las recetas de antivirales”, dijo el infectólogo Miguel Colón.

“Llevamos meses en esto (brote). No sé qué esperan para declarar epidemia. Creo que ya es hora”, agregó.

En declaraciones escritas, el secretario de Salud, Carlos Mellado, reconoció el aumento de casos, pero descartó que se trate de una emergencia de país. Agregó que están monitoreando la situación, y garantizó que hay vacunas y tratamientos disponibles.

También, Mellado mencionó que se envió una alerta a los hospitales y laboratorios para reiterarles el reporte obligatorio de los casos, hospitalizaciones y muertes que surjan por el virus.

Hasta la fecha, indicó, se han administrado 241,000 vacunas contra la influenza.

“Están saliendo muchos positivos (a influenza), aunque todavía no de una forma exagerada, pero hay que vigilarlo porque noviembre es un mes de alta incidencia”, expresó, por su parte, la licenciada Ilia Toledo, dueña del Laboratorio Toledo, tras señalar que la declaración de una epidemia de influenza depende de varios parámetros.

En el más reciente Informe de Vigilancia de Influenza –que recoge datos de la semana del 8 al 14 de octubre–, se reportaron 2,657 casos y 83 hospitalizaciones por esta enfermedad. En la semana previa, se habían registrado 2,090 casos y 50 hospitalizaciones y, en los siete días anteriores, 1,994 casos y 45 hospitalizaciones.

Los 19,965 contagios reportados en lo que va de la temporada 2023-24, que empezó en julio, suponen más de la mitad de los registrados en la anterior (31,710). Igualmente, de confirmarse las 16 muertes sospechosas al momento, se excedería el total de la temporada pasada (15).

La clasificación de la influenza como brote se remonta a los informes de las últimas tres semanas de la temporada 2022-23 (11 de junio al 1 de julio) y se ha mantenido desde entonces.

Por otro lado, en el último informe –con datos del 8 al 14 de octubre–, se advierte sobre la existencia de 34 brotes escolares en siete regiones de Salud. En la semana anterior, había seis brotes escolares y en la previa a esa, 25.

Atención a la población pediátrica

“Es cierto que, desde que comenzó la temporada en julio, (la influenza) está clasificada como brote, porque los casos están sobre el umbral de alerta, pero especialmente en una población subdefinida: la pediátrica”, indicó Marcos López Casillas, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública, al resaltar que la mayoría de los casos han sido en menores de 0 a 19 años.

De acuerdo con el bioquímico, la División de Epidemiología de Salud está analizando los casos para establecer, entonces, las medidas a seguir para el manejo de la enfermedad.

“El año pasado estuvo bien fuerte también (de casos de influenza) y tampoco se declaró epidemia, porque estaban más enfocados en la parte de COVID-19″, recordó.

A su juicio, Salud aún no ha declarado una epidemia de influenza porque el grueso de los casos es en la población pediátrica y no se han generado tantas hospitalizaciones.

Coincidió, no obstante, en que, cuando hay una declaración de emergencia –como una epidemia–, se liberan fondos y recursos adicionales, aumenta la conciencia pública, el tema se convierte en una prioridad para Salud y se crean más campañas de educación y vacunación.

“Ahora mismo, hay vigilancia activa para COVID-19, influenza, dengue y ‘monkeypox’ (viruela símica). Es la primera vez, en Puerto Rico, que hay tantas vigilancias (activas), pero la de influenza es la más que preocupa”, recalcó López Casillas.

A tope las salas de emergencia

Por otra parte, Colón destacó que, aunque el 80% de los casos de influenza no se hospitalizan, ha habido un “alza sustancial” de visitas a sala de emergencia de personas con síntomas relacionados.

“Están viniendo a dos por chavo. Se están haciendo cientos de pruebas mensuales y cerca de la mitad sale positiva”, resaltó, tras mencionar que también se están viendo casos de pulmonía que, tras admitirse al hospital, arrojan positivo a influenza.

“Hay que empezar a tratarlo antes que venga la ola (de casos) de Estados Unidos. Hay que concienciar a la población y a los médicos de que una monga bien fuerte puede ser influenza. Hay que hacerle la prueba (a casos sospechosos)”, insistió Colón.

“En estos casos, lo primero que hay que pensar en es influenza. Incluso, si la prueba sale negativa, pero tiene síntomas fuertes, hay que comenzar a tratarlo. El (medicamento) Tamiflú (Oseltamivir) es fuerte, sí, pero salva vidas”, manifestó.

La también infectóloga Sanet Torres concordó en que, aunque no se ha identificado un alza de casos a nivel hospitalario, sí ha habido un aumento de visitas a salas de emergencia de casos sospechosos de influenza.

Destacó, igualmente, que ha notado mucho personal hospitalario contagiado. “Hay hospitales que han vuelto a requerir el uso de mascarillas en áreas clínicas por tanto caso entre el personal, para que no se sigan contagiando”, dijo.

Hasta el 14 de octubre, se habían reportado 695 hospitalizaciones, lo que también representa más de la mitad registradas en toda la temporada anterior (1,224).

Por último, el doctor Jorge Santana alertó sobre la identificación de brotes comunitarios de influenza, y dijo conocer de, al menos, tres en Bayamón, Rincón y entre Yabucoa y Maunabo.

“He visto muchos casos en la periferia. Hospitalizaciones no tantas, pero sí hay, sobre todo en niños e infantes. No sé por qué no se ha declarado epidemia. Por los números que he escuchado, estamos bien cerca de una declaración de epidemia”, puntualizó.