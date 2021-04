Las autoridades intervinieron anoche con cerca de un centenar de personas que participaban de una fiesta en una residencia en Aguada en alegada violación a la Orden Ejecutiva contra el COVID-19.

Así lo informó el director de la Oficina de Investigación del Departamento de Salud, Jesús Hernández, a El Nuevo Día.

La intervención contó con el apoyo de oficiales de la Policía de Puerto Rico y del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales.

Hernández explicó que la fiesta fue convocada a través de las redes sociales bajo el nombre de “Undrgrnd Section”, con una cartelera de “disk jockeys” de música electrónica, incluyendo uno que había venido desde Alemania, indicando que la actividad comenzaba desde las 6:00 de la tarde de ayer y duraría hasta las 7:30 de la mañana de hoy

Detalló que, tras recibir confidencias a través del correo [email protected], pudieron conocer sobre la actividad, que estaba promocionándose en las redes sociales.

Promoción en las redes sociales de la actividad en la que intervino el Departamento de Salud.

“Cuando ingresamos, apagaron la música y empezaron a correr”, narró Hernández.

Agregó que “la gente compraba taquillas por ATH Móvil. De vuelta te contestaban con un pin”, haciendo referencia un indicador de la localización geográfica para que la gente llegara.

“Cuando llegabas, te ponían una bandita, como si estuvieras entrando a un concierto. La fiesta era en un área baldía, cerca de la playa”, abundó. “No tomaban temperatura ni otras medidas. Cuando entramos, había jóvenes sin mascarillas, consumiendo bebidas alcohólicas”.

Hernández estimó que en el lugar había cerca de 100 personas, pero que muchas de ellas escaparon del lugar atravesando terrenos boscosos aledaños o por la orilla de la playa. De todas formas, explicó, pudieron entrevistar unas 60 a 70 personas.

El funcionario indicó que la organizadora también huyó del lugar por la playa, pero que ya tienen información de su identidad, por lo que esperan ubicarla pronto para citarla. “Dejó su auto allí y ni lo ha ido a recoger”, comentó.

La citación de otros de los presentes dependerá de lo que determinen los fiscales del Departamento de Justicia.

Según Hernández, entre los presentes había personas de la zona metropolitana que trabajan en lugares que ya han sido intervenidos previamente por Salud en violación a la Orden Ejecutiva contra el COVID-19, como ’bartenders’ que laboran en el área de la Placita de Santurce.

Además, dijo que había “atletas de alto rendimiento que se supone que estén en una burbuja porque están en competencias olímpicas”, pero dijo que no podía identificarlos.

“De las entrevistas surge que había operadores de líneas de producción de farmacéuticas y elaboración de ropa. Tengo que decir que hemos intervenido con esas líneas de producción porque han habido casos de personas con COVID-19 y personas que tuvieron contacto con ellos estaban en esa fiesta, sin mascarillas”, dijo Hernández.

“Allí había jóvenes con preparación académica, enfermeros, estudiantes de derecho... Había gente que se supone que estuvieran en cuarentena. El temor es que ahora vayan a llevar el virus a sus familias en sus casas”, afirmó.

Intervienen con 16 establecimientos

En comunicado de prensa, Salud detalló que intervino con 16 establecimientos en el fin de semana en los municipios de San Juan, Caguas y Aguada, este último el evento social reseñado.

Asimismo, se ordenó el cierre de la farmacia Walgreens en Condado por incumplimiento con los protocolos establecidos por Salud.

En el área de Caguas se intervino con 2 Palitos Bar & Grill, El Cielo Wine & Beers, La Vergüenza, Mala Bar, Task Fé, Bolera Service Station, To Go Stores, Huachinango, Mr. Serrano, Gustos, Alacena Bistro & Market y Zam Vka. En el área de San Juan se ordenó el cierre del establecimiento Bakano que opera como barra y no autorizado abrir según la Orden Ejecutiva.