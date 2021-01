El Departamento de Salud aseguró que investiga una nueva modalidad de negocios que operan de forma ilegal en contra de la orden ejecutiva firmada para contener el COVID-19.

El director de la Oficina de Investigaciones de la agencia, Jesús Hernandez, indicó que han recibido varias confidencias a través de su correo electrónico ([email protected]) que alertan de barras clandestinas y comercios con el mismo patrón: le piden a sus clientes estacionarse lejos del local para que nadie sospeche que está abierto.

“Sabemos de negocios que están operando al margen de la ley. Estacionan sus vehículos lejos de las áreas para no crear suspicacia de que el negocio está abierto”, indicó Hernández en entrevista con El Nuevo Día.

Tan reciente como ayer la agencia intervino en un negocio cuya dueña le avisaba a sus comensales por redes sociales que se estacionaran lejos del local para mantener el área libre de sospechas.

“Fuimos a Princess Nina’s Hookah Lounge and Bar, en la avenida Américo Miranda. Este negocio en las redes sociales circuló una propaganda donde la dueña del negocio le hacía mención a sus comensales: ‘Hoy el party sigue con el after party más duro del área metro. Nadie se puede estacionar al frente, tienen que estacionarse atrás del local o bastante retirado por los guardias. No sean brutos’. La dueña es joven”, resaltó el funcionario.

Mensaje de la dueña de Princess Nina’s Hookah Lounge and Bar invitando a sus clientes a llegar al local en horarios de toque de queda.

Hernández indicó que, para aumentar su capacidad de intervenir con actividades que van contra la orden ejecutiva, la dependencia designó un personal que vigila directamente toda propaganda, mensaje o circulación en redes sociales que promueva la celebración de fiestas con aglomeración de personas y la apertura de espacios que no pueden operar, como las barras donde solo se vende alcohol.

“La mayoría de las intervenciones muestran barras abiertas, una de las violaciones primordiales. Además, hemos intervenido con negocios que operan fuera de horas permitidas por la orden ejecutiva, los que tienen aglomeración de personas y los que tienen clientes que no usan mascarilla”, acotó.

La orden ejecutiva vigente establece que el uso de una mascarilla sigue siendo obligatorio tanto en espacios públicos como privados donde hayan personas que no son de un mismo núcleo familiar.

Además, aunque el gobernador Pedro Pierluisi eliminó la Ley Seca que había ordenado la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, se mantiene la disposición que impide la apertura de barras donde solo se venden alcohol y de chinchorros.

No obstante, Hernández destacó que hay negocios que apuestan a que con estacionar a sus clientes lejos y evitar alboroto fuera de los locales pueden seguir operando.

“Anoche, por segunda ocasión, fuimos a la discoteca clandestina The Black Hole en La Perla (Viejo San Juan) volvimos a intervenir y estaba abierta bajo las mismas condiciones del año pasado: aglomeración de personas, ellos se roban la luz, no tienen distanciamiento social, no utilizan mascarillas... La única diferencia es que esta vez dimos con los dueños. Hubo una persona que asumió la responsabilidad del negocio”, resaltó Hernández sobre una de sus intervenciones durante la noche de ayer.

De hecho, el secretario designado de Salud, Carlos Mellado López, recurrió a su cuenta de Twitter para publicar el video que muestra a varios jóvenes sin mascarillas y aglomerados.

Junto con su publicación, donde se observa una gran cantidad de personas en la calle, el funcionario criticó que estas actividades son las que no permiten que bajen los contagios de coronavirus en la isla.

“Esta es una de las razones por la cuales seguimos viendo un repunte en los contagios del coronavirus. Hoy @desaludpr junto a otras agencias visitaron negocios en San Juan para reforzar los protocolos de prevención. Todos tienen que poner de su parte”, señaló Mellado en el tuit.

El mensaje del secretario provocó críticas de algunos usuarios en redes sociales que lo señalaban por sus comentarios sobre la ciudadanía, pero avaló que el gobernador Pedro Pierluisi juramentara a su cargo en una actividad con 400 personas. Destacaban, además, la aglomeración de personas en actividades de juramentación de algunos alcaldes que decidieron hacerlo presencialmente.

Sin embargo, cuestionado sobre si dichas denuncias implican una doble vara por parte de la agencia, Hernández respondió en la negativa afirmando que no se pude comparar una actividad que cuenta con una dispensa y medidas anti COVID-19 versus aglomeraciones de personas en espacios que deberían estar cerrados, como el caso de sus intervenciones de ayer.

“La actividad que se dio de nuestro gobernador cumplió con unos requisitos establecidos por el Departamento de Salud. Hay unos asuntos que el área epidemiológica evalúan y si tienen la autorización o el cumplimiento con los que establecen las reglas claro que se puede dar esa aprobación. [...] Este tipo de acciones no lo podemos comparar con jóvenes y personas de diferentes edades en horas de la mañana en los lugares que nosotros estamos visitando. Eso es una irresponsabilidad”, aseveró Hernández.

El funcionario añadió que en los negocios que han visitado encuentran más cantidades de personas que la establecida para el espacio cerrado que ocupa el local, por lo que eso también abona a la “falta de consideración” de las personas en evitar contagios de COVID-19.

El Departamento de Salud interviene en la discoteca clandestina The Black Hole en el barrio La Perla, en el Viejo San Juan.

“Estamos viendo mucho potencial en esos lugares, alto potencial de contagios, jóvenes que ninguno tiene la mascarilla. Son discotecas operando al margen de la ley. Son lugares que nos traen problemas porque son focos de transmisión de COVID-19. Nosotros en el Departamento de Salud y el Departamento de Investigaciones no va a descansar para salvar vidas”, abundó Hernández.

Según Salud, los comercios que operen en incumplimiento de la orden ejecutiva que dispone medidas contra el COVID-19 se exponen a multas de más de $1,000 o el cierre indefinido del comercio, a juicio del secretario de Salud.