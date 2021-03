El designado secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, confirmó este lunes que se han reportado 19 casos de tres variantes del coronavirus en Puerto Rico, por lo que exhortó a los ciudadanos a no bajar la guardia y mantener las medidas de seguridad.

Según el funcionario, 11 de los casos corresponden a la variante detectada por primera vez en Reino Unido (B.1.1.7), seis a la variante de California (CAL.20C) y dos a la variante de Brasil (P.1)

En cuanto a si podrían haber otros casos de estas variantes en la isla, el funcionario reconoció que sí.

“Tenemos esos 19 casos de variantes y no podemos tapar el cielo con la mano, deben haber muchos casos más”, estableció en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Mellado precisó que estos casos se reportaron entre los meses de enero, febrero y marzo, según los datos recolectados por el Sistema Municipal de Investigación y Rastreo de Contactos. De acuerdo con los datos de la agencia, en los lugares donde se detectaron los casos no hubo un brote “importante” de contagios.

“No obstante, la comunidad científica establece que sobre todo en la variante brasilera la vacuna (contra el COVID-19) puede ser menos efectiva. Por eso nuestro llamado es a que no olvidemos que la manera de nosotros prevenir esta pandemia no es tan solo la vacuna. Osea, la vacuna simplemente te protege a ti, pero si nosotros mantenemos el distanciamiento físico, el lavado de manos y evitamos las aglomeraciones, cualquier de las variantes, que no son más mortales, simplemente más virulentas, pues simplemente las vamos a poder superar”, explicó.

Las estadísticas de Salud sostienen que Puerto Rico suma hoy 97,282 casos positivos confirmados, 9,206 casos positivos probables y 97,115 casos positivos sospechosos. Mientras, el total de fallecimientos a causa del virus asciende a 2,112.

En cuanto a las hospitalizaciones, Puerto Rico registró un aumento en las hospitalizaciones con un total de 203. Esta cantidad representa un aumento de 10 en comparación con ayer y una diferencia de 20 respecto al sábado pasado. De los 203 hospitalizados, 187 son adultos y 16 son menores de edad.

Más temprano, Mellado se mostró preocupado con estas cifras.

“Todo el mundo tiene que continuar con la mascarilla, todo el mundo tiene que continuar con el distanciamiento físico, todo el mundo tiene que continuar con evitar aglomeraciones. Las hospitalizaciones subieron este día y eso me preocupa. Sabemos que hay variantes del virus ya en la isla, osea que tenemos que ser prudentes, sobre todo de cara a la Semana Santa que sabemos que todo el mundo quiere disfrutar de Puerto Rico”, estableció en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).