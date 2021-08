El secretario de Salud, Carlos Mellado, reconoció este martes un estado “alarmante” al describir el panorama al que se enfrenta Puerto Rico, que alcanzó hoy un 10% en la tasa de positividad en pruebas de COVID-19.

“Es preocupante para Puerto Rico”, afirmó Mellado en declaraciones a El Nuevo Día. El archipiélago amaneció también con 195 hospitalizados con coronavirus, un aumento de 18 en relación con el día anterior. De ese total, indicó el secretario, un 20% son personas completamente vacunadas. En relación con el repunte actual, el punto más bajo de hospitalizaciones se reportó el 5 de julio, con 38 hospitalizados.

La enfermedad, sin embargo, es más severa en los recluidos no vacunados, que son la mayoría, por lo que nuevamente insistió en la vacunación como la vía más segura y efectiva para prevenir la condición aguda y muertes. Por otro lado, además de la reinstalación del uso de la mascarilla mediante orden administrativa, Mellado urgió hoy a evitar las aglomeraciones.

“Es importante seguir la vacunación, evitar las aglomeraciones, continuar con el uso de la mascarilla, todo el tiempo”, planteó.

El 10% en la tasa de positividad era en el pasado un factor importante al momento de determinar las medidas ante el COVID-19 mediante orden ejecutiva. Mellado insistió en que el 10% actual “es diferente al 10% que teníamos antes”, con números en hospitalizaciones, por ejemplo, que se mantienen por debajo de los observados en repuntes anteriores.

“No deja de ser alarmante, preocupante en este momento, pero estamos observando eso de cara a que hay actividades que queremos que se den, como lo son las escuelas (en referencia al regreso a clases presenciales), que podemos hacerlo en un ambiente seguro”, sostuvo.

“Aquí lo que se está mirando son las hospitalizaciones, la mortalidad y la morbilidad, cuán aguda es la condición en los pacientes. Estamos validando la protección que da la vacuna dentro de los pacientes. Todos estos parámetros los estamos observando a ver si hay que tomar medidas adicionales más restrictivas o no”, planteó a este medio.

El actual repunte de COVID-19 se viene observando desde inicios de julio y las autoridades en salud han confirmado que la variante Delta -que es más contagiosa y virulenta- está detrás del alza cuya curva, hasta el momento, sigue apuntando hacia arriba. El mayor número de contagios está entre los no vacunados, aunque eso no significa que una persona vacunada no pueda infectarse y contagiar a otra. Mellado recordó que esta variante reduce la efectividad de la vacuna de un 95% a un 75%, pero la semana pasada solo un 0.1% del total de vacunados se había contagiado con el virus.

“A las personas vacunadas sí les puede dar COVID-19, pero estamos viendo que es menos severa en pacientes vacunados y la mortalidad disminuye. La vacunación es algo que va a evitar que la variante se propague”, manifestó, al tiempo que habló de algunas medidas sobre la mesa.

“Habría que ver si vamos a restringir los lugares o dejar los espacios solamente para pacientes que estén vacunados. Lo otro sería analizar qué está pasando en las actividades que estamos haciendo en Puerto Rico para ver si habría que tomar alguna medida o no”, indicó Mellado.

En principio, el mayor número de contagios se observó entre las personas de 20 a 29 años, que es también el renglón de edad donde menos individuos se han vacunado.

Miles de adultos mayores sin vacunar en medio de repunte

Pero el bioestadístico Rafael Irizarry, miembro de la Colación Científica, advirtió hoy que ya la curva va en alza en todos los renglones. El impacto podría ser particularmente peligroso para los miles de adultos mayores -el grupo más propenso a los efectos fatales del COVID-19- no vacunados.

“Ahora la tasa de positividad en Puerto Rico está subiendo para todos los grupos de edad. Ya sobre 7% para todos. Desafortunadamente, las subidas en los grupos de 60 para arriba predicen subidas en hospitalizaciones y muertes. Recuerden que aún hay sobre 250,000 mayores de 60 sin vacunar”, indicó Irizarry en Twitter.

Irizarry añadió en respuesta a este medio que, en el área oeste, la tasa de positividad en pruebas ya alcanzó el 17%, lo que mantiene vigente que el repunte actual está afectando de manera desproporcionadamente a los residentes de esa zona. En cuanto a las tasas en casos únicos, la diferencia también es marcada, con un 8.8% en el archipiélago, pero un 15.2% en el oeste.

El doctor Yussef Galib-Frangie Fiol, médico internista en el Hospital La Concepción en San Germán, confirmó un aumento en hospitalizaciones en la zona, pero que no a la misma velocidad que los contagios.

“Considerando que hay un gran número de casos, las hospitalizaciones han tenido un ritmo mucho menos acelerado que lo que hubiésemos esperado si no hubiesen estado vacunados nuestros pacientes”, subrayó el también presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico. El internista indicó que la pasada semana tuvo que hospitalizar a tres pacientes de COVID-19 no vacunados.

“En sala de emergencia atendimos muchísimos más, pero pudimos darlos de alta, precisamente porque la manifestación (de síntomas) era mucho más leve. La vacunación es clave”, apuntó, al tiempo que insistió en las medidas de prevención.

“Creo que siempre podemos ser más agresivos en términos de las medidas de contención, en términos de la reglamentación vigente, y debemos ser enfáticos en la utilización de la mascarilla, el distanciamiento físico y la vacunación masiva, son las únicas herramientas que tenemos disponibles y que deben ser más que nunca exigidas, para esta enfermedad tan novel”, planteó el especialista en medicina interna. “Ciertamente, podemos ser mucho más agresivos y es algo que oportunamente podemos hablar con las autoridades”.