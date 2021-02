El Departamento de Salud presentó esta tarde el protocolo de vigilancia de COVID-19 establecido para reabrir las escuelas públicas el próximo mes de marzo.

Según explicó la epidemióloga Fabiola Cruz, la agencia utilizará dos indicadores epidemiológicos para determinar si las escuelas pueden abrir en marzo: el nivel de contagios a nive isla y el nivel de contagios por municipios.

“Si el nivel de Puerto Rico está en rojo, no se abren las escuelas, pero si el nivel está en anaranjado o menos, entonces se pueden abrir. El segundo indicador es el nivel de los municipios, si las escuelas en esos municipios pueden recibir a los estudiantes”, sostuvo Cruz.

A tales efectos, Cruz indicó que el portal del Departamento de Salud publicará, todos los miércoles, los niveles de contagios por municipio para que entonces las escuelas puedan decidir si abren el lunes de la próxima semana de clases.

La epidemióloga añadió que cada escuela se regirá por un manual disponible en el portal de Salud que incluye una lista de cotejo. Cada escuela tendrá la responsabilidad de cumplir con los requisitos en la lista de cotejo y someter evidencia en el portal de Salud sobre su cumplimiento.

“Una vez sometan la evidencia, se expide una certificación preliminar y pueden abrir. Sin embargo, personal del Departamento de Salud visitará cada escuela para inspeccionar y certificar que cumplen con los requisitos. Si el personal encuentra que una escuela no cumple con todos los requisitos, se cerrará y no podrá reabrir hasta que nuestro personal realice otra inspección. El sistema de certificación preliminar no se podrá utilizar por las escuelas que encontremos que no cumplen con los requisitos”, enfatizó Cruz.

Cruz indicó que cada escuela determinará la cantidad de estudiantes en cada salón, además de establecer los horarios y políticas de clases. Añadió, además, que no se permitirá el uso de acondicionadores de aire en los salones y que cada salón necesitará un sistema de ventilación.

Cada salón también deberá tener disponible suministros de desinfección y rotulación adecuada para dichos materiales.

La designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, indicó recientemente que el gobierno planificaba reabrir sobre 100 escuelas para retomar las clases presenciales por lo que resta del semestre.

Sin embargo, las clases presenciales solo serían para estudiantes de kinder, primer grado y cuarto año de escuela superior.

La funcionaria no ha ofrecido la lista de escuelas que se determinaron como “aptas” para reabrir el próximo 1ro de marzo. La cantidad y los nombres, dijo Aponte Santos, se darían a conocer luego del anuncio del Departamento de Salud.

El gobernador Pedro Pierluisi firmó el pasado miércoles una orden ejecutiva para declarar un estado de emergencia en las escuelas públicas ante la apertura parcial y gradual de las clases presenciales durante el próximo marzo.

No obstante, se informó que solo abrirán aquellas escuelas que cumplan con los protocolos de salud y seguridad establecidos por los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y el Departamento de Salud.