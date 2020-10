Durante el mes de octubre se ha notado un repunte de casos de COVID-19, particularmente en las últimas tres semanas, cuando los hospitales han visto un aumento de casos de pacientes contagiados en necesidad de ser hospitalizados.

“Hemos experimentado el mayor y más prolongado repunte de casos COVID positivos de toda la pandemia: tres semanas consecutivas con más de 2,000 casos por semana”, comentaron la demógrafa Judith Rodríguez y el doctor Ibrahim Pérez, quienes han estado analizando el curso de la pandemia, particularmente su impacto sobre la población del país.

Según su análisis, solo en las primeras tres semanas de octubre (se reportaron más de 2,000 casos semanales, en total, 6,957, a un promedio de 331 casos al día. De acuerdo con Rodríguez y Pérez, este es el primer repunte de tres semanas consecutivas en toda la pandemia, con potencial de extenderse.

Datos de Salud informan, mientras tanto, de un alza mayor en los casos confirmados reportados en los últimos dos días (705 casos el 29 de octubre y 626 casos el 30 de octubre).

“Sus 6,957 casos (del 5 al 25 de octubre) representan 21% de los 33,853 casos reportados (hasta ayer), uno de cada cinco casos en 21 días”, dijeron Pérez y Rodríguez, quienes agregaron que en los últimos tres días los pacientes hospitalizados por COVID-19 sobrepasan los 400 diarios, patrón que no ocurría desde el 18 de septiembre y que, según dijeron, podría representar una amenaza para la capacidad hospitalaria del país.

El doctor Miguel Colón coincidió en que ha habido una dramática alza en pacientes hospitalizados por este virus.

"Los hospitales se están llenando. Ahora mismo aquí (en el Hospital Auxilio Mutuo) hay una fila para que entren. (En casos) de COVID estamos “full”, dijo al comentar que algunos pacientes aguardaban en sala de espera porque surgiera una cama disponible para ser admitidos, mientras la unidad de intensivo también estaba a su máxima capacidad.

De acuerdo con el infectólogo, entre los pacientes que se han admitido se encuentran personas entre los 40 y 50 años, algunos de los cuales han fallecido.

"Se le está dando todo, pero (muchos) no están respondiendo (al tratamiento). Son pacientes ya diagnosticados hace semana a semana y media de cuando desarrollaron los síntomas y llegan (entonces) al hospital (bien deteriorados). Por eso es importante que tanto pronto salgan positivos (al virus) compren un oxímetro para medir su oxigenación, además de que se alimenten bien y tomen vitaminas.

Además de un aumento en la tasa de mortalidad por COVID-19, Colón advirtió que ha notado un alza de pacientes con obesidad que ya padecían de problemas de oxigenación y al infectarse con este virus se complican con más facilidad.

“Creo que la gente le está perdiendo el miedo al COVID en la calle y eso me preocupa. Ven muchos asintomáticos que no les pasa nada, pero eso no garantía que a otro le de igual (de leve). Estamos en una miniola (repunte) en estas últimas dos semanas. No se puede bajar la guardia”, concluyó.