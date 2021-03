A poco más de un año del inicio de la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2, la comunidad cristiana en Puerto Rico se prepara para celebrar la Semana Santa bajo las restricciones impuestas por la orden ejecutiva 2021-019 firmada por el gobernador Pedro Pierluisi el pasado 11 de marzo y que permanecerá en vigor hasta el 11 de abril.

Aunque la emergencia salubrista global fue declarada, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a mediados de marzo del año pasado, la Semana Santa en 2020 transcurrió bajo estrictas medidas diseñadas para mitigar los contagios con el patógeno causante del COVID-19.

En esta ocasión, y con el inicio del proceso de vacunación contra el coronavirus, el gobernador Pierluisi redujo el número de restricciones diseñadas para mitigar contagios. Pero, ¿qué tanto puedes hacer este año?

¿Cuándo se celebra la Semana Santa este año?

La Semana Santa, en Puerto Rico, se celebrará desde el 28 de marzo hasta el 3 de abril.

¿Qué días libres tendrán los estudiantes de escuelas públicas?

De acuerdo con el calendario escolar publicado en el portal del Departamento de Educación, los estudiantes del sistema de enseñanza público estarán libres el 1 de abril, día separado para un receso académico, y el 2 de abril, cuando se observará el Viernes Santos.

PUBLICIDAD

Aunque Alexis Ramos, portavoz de la agencia, indicó que, por el momento, esos son los días libres que tendrán los estudiantes, resaltó que la agencia avisaría de ocurrir un cambio en el calendario escolar.

¿Qué días libres tendrán los empleados del gobierno?

Según explicó Sheila Angleró, portavoz de prensa del gobernador Pierluisi y de La Fortaleza, los empleados de gobierno no trabajarán el Viernes Santo, el 2 de abril de 2021.

Sin embargo, Angleró añadió que el gobierno decidirá el martes, 30 de marzo, si otorgará el Jueves Santo (1 de abril) como día libre oficial o si permitirá la opción de cargar el día a vacaciones.

¿Qué establecimientos comerciales puede visitar durante la Semana Santa?

Las disposiciones detalladas en la orden ejecutiva 2021-019 firmada por el gobernador Pierluisi permanecerá en vigor durante la Semana Santa, a menos que el mandatario firme una nueva orden ejecutiva específicamente para la semana.

Por consiguiente, el público podrá realizar las actividades que el documento todavía permite. Esto incluye un toque de queda desde las 12:00 de la medianoche hasta las 5:00 a.m., utilizar mascarillas en lugares públicos, mantener distanciamiento social y evitar aglomeraciones, lavado de manos y uso de desinfectantes y permanecer el menos tiempo posible en espacios interiores donde hay personas que no son parte de su núcleo familiar.

Además, todos los servicios comerciales como cines, restaurantes, centros comerciales y actividades deportivas se podrán visitar o realizar desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 de la noche. En establecimientos interiores, solo se permitirán personas hasta un 50 por ciento de la capacidad del negocio; la disposición no aplica para actividades al aire libre.

PUBLICIDAD

En el caso de centros comerciales cerrados, solo se permitirá la ocupación a razón de una persona por cada 75 pies cuadrados en los pasillos.

¿Qué establecimientos no pueden abrir y qué actividades no están permitidas?

La orden ejecutiva dispone que las barras y discotecas no pueden abrir. Tampoco se pueden celebrar actividades en los estacionamientos de cualquier establecimiento, al igual que desfiles, procesiones y actividades análogas que propicien la aglomeración de personas. Tampoco están permitidos los “party buses” o fiestas rodantes.

¿Puede ir a la playa o llevar a cabo otras actividades familiares?

Sí, puede visitar los balnearios que están abiertos en los distintos municipios de Puerto Rico, pero siguiendo las directrices de la orden ejecutiva y las instrucciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que incluyen la no aglomeración de personas, mantener distanciamiento físico de, al menos, 10 pies entre bañistas que no sean de su unidad familiar y utilizar mascarillas en todo momento que no esté en el agua.

Aunque la orden ejecutiva le permite a las personas llevar neveritas, sillas y sombrillas, está prohibido llevar bebidas alcohólicas o ingerir bebidas embriagantes en las playas. Personal del DRNA realizará rondas en las playas y balnearios.

Las piscinas en complejos residenciales podrán utilizarse a una capacidad máxima del 50 por ciento. La orden ejecutiva también permite la celebración de bodas, cumpleaños, quinceañeros, bautismos, baby showers, graduaciones, entrega de reconocimientos, actividades corporativas y asambleas, pero, nuevamente, siguiendo las disposiciones de uso de mascarillas y distanciamiento social.

Las marinas también deben estar abiertas para recibir embarcaciones y apoyar actividades marítimas, según dispone la orden ejecutiva.

¿Qué otras actividades recreativas y deportivas puede realizar?

La orden ejecutiva permite la celebración de actividades deportivas, recreativas, entrenamiento y competitivas bajo las estipulaciones del Departamento de Recreación y Deportes (DRD). También se permite el uso limitado de los campos de golf, parques, canchas, gimnasios y galleras, al igual que la cacería y la pesca recreativa.

PUBLICIDAD

¿Puede visitar las islas municipio de Vieques y Culebra? ¿Habrá transportación?

Personal de la alcaldía de Culebra confirmó que, debido a los problemas para contar con transportación confiable a las islas municipio, permanece vigente una limitación del 50 por ciento de la capacidad de la embarcación Mr. Mason para turistas; el resto será para residentes.

Además, el ayuntamiento advirtió que las personas interesadas en viajar a Culebra deben comprar sus boletos a través del portal PorFerry.com. Sin embargo, al verificar la disponibilidad en el portal, las fechas del 24 de marzo al 10 de abril no están disponibles para efectos de adquirir boletos.

La alcaldía de Culebra indicó que en la terminal de Ceiba se le dará prioridad a los residentes de Culebra para comprar boletos, y de sobrar, entonces se venderían a turistas y visitantes.

Por su parte, el alcalde de Vieques, José Corcino Acevedo, indicó a El Nuevo Día que los turistas y visitantes pueden llegar a la Isla Nena por avión sin restricciones. No obstante, firmó una orden ejecutiva que limita la venta de boletos para turistas a un 30 por ciento de la capacidad de la lancha Cayo Blanco, la única embarcación de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) que permanece en funciones. Esto se traduce a un máximo de 50 boletos para turistas.

Además, Corcino Acevedo dijo que el municipio coordinará con todas las agencias pertinentes para velar por el buen comportamiento de los turistas y visitantes, y para velar por el cumplimiento de las disposiciones de la orden ejecutiva. Aunque el funcionario resaltó que sobre el 70 por ciento de la población de Vieques está inoculada contra el SARS-CoV-2, no desea que ocurran brotes en la isla municipio.

PUBLICIDAD

¿Hay boletos disponibles para viajar a Vieques?

Al menos en el portal PorFerry.com, y a diferencia de los boletos para Culebra, el público todavía puede comprar pasajes en la lancha Cayo Blanco desde hoy, miércoles, hasta el 11 de abril. Sin embargo, se recomienda que, si desea viajar a la Isla Nena, que reserve sus boletos lo antes posible.

Al momento, la ATM solo tiene una embarcación de su propiedad en operaciones: Cayo Blanco. Las lanchas Julia Leigh y Mr. Mason (que viajan a Culebra), al igual que la barcaza de carga Marilin S. son alquiladas. Las lanchas Julia Leigh y Mr. Mason tienen menos capacidad de pasajeros y no son igual de rápidas que las embarcaciones de la flota de la ATM, así que los tiempos de viajes aumentarán levemente.

¿Cuáles son las disposiciones del plan de seguridad del Negociado de la Policía?

La Uniformada presentó ayer, martes, su plan integrado de seguridad para la Semana Santa que, además, correrá paralelamente con el plan que ya está en vigor para mantener el control en las zonas turísticas de Condado, el Viejo San Juan e Isla Verde.

Tanto la Policía como las dependencias adscritas al Departamento de Seguridad Pública (DSP) desplegarán un sistema abarcador de patrullaje por aire, tierra y mar diseñado para velar por la seguridad y bienestar de la población y la propiedad.

Unidades de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA)realizarán patrullajes en las playas, balnearios y carreteras en unión al resto de las divisiones dentro de la Policía. Se asignará personal a las playas del área metropolitana, al igual que a los balnearios y playas de Arecibo, Mayagüez, Cabo Rojo, Guánica, Ponce, Rincón y Humacao, entre otros pueblos costeros.

PUBLICIDAD

También se reforzará la presencia policiaca en el terminal de lanchas de Ceiba, así como en las islas municipio de Vieques y Culebra, que tradicionalmente reciben un aumento en el flujo de visitantes. Asimismo, detalló que el Plan de Seguridad incluye al personal adscrito a Patrullas de Carreteras para atender el tránsito en las vías públicas.

Las zonas operacionales del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) mantienen su coordinación con las agencias municipales para apoyar en incidentes.

También personal del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y el Negociado del Cuerpo de Bomberos está disponible para responder a cualquier emergencia. Los Negociados de Sistemas de Emergencias 9-1-1 e Investigaciones Especiales se mantendrán operando como de costumbre.

¿Qué medidas de seguridad adoptarán los hoteles y paradores?

Según detallaron ejecutivos de varios hoteles, debido al incremento en huéspedes que se espera, están en proceso de reclutar personal, como el Condado Vanderbilt y La Concha Resort, ambos en San Juan; el Wyndham Grand Rio Mar, en Río Grande; y El Conquistador Resort, en Fajardo.

De acuerdo con Carlos Martínez, presidente del Comité de Seguridad de la PRHTA, los hoteles “están siendo más agresivos al monitorear la cantidad de personas que hay en la habitación, que no excedan la capacidad del cuarto y que sean solo los que se registraron”.

Los hoteles también orientarán constantemente a los huéspedes acerca del requisito de utilizar la mascarilla en todo momento, mantener distanciamiento y cumplir con el toque de queda.

Múltiples hospederías están incrementando su personal de seguridad y adiestrando al resto de la plantilla acerca de cómo actuar ante huéspedes con actitudes hostiles, para así poder atajar la situación antes de que se torne violenta.