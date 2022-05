Con el propósito de empoderar a las estudiantes sobrevivientes de violencia de género y afirmar que los espacios universitarios deben ser seguros, la organización Siempre Vivas Metro se unió a Colectivo Moriviví para crear murales en dos columnas del vestíbulo de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle, de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras.

“A parte de retomar los espacios universitarios a través de la identidad visual, es decirles a las personas sobrevivientes de violencia de género que estamos aquí, que les creemos y estamos para ayudarles en todo lo que necesiten”, sostuvo Ana Victoria Rodríguez Vázquez, estudiante graduada de Trabajo Social, al salir del conversatorio de Siempre Vivas para dialogar sobre el proceso detrás del trabajo artístico y comunitario.

El arte ilustra dos mujeres con mariposas en símbolo de la libertad que desean que las estudiantes tengan en todas las etapas de su vida, incluida la universitaria. Las muralistas también detallaron que las mariposas son un símbolo feminista por las hermanas Mirabal, asesinadas en República Dominicana por oponerse a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

En una de las columnas, colocaron la potente frase: “Nosotras, Nosotres y Nosotros…Te creemos” en apoyo de las sobrevivientes y para combatir los mitos machistas que revictimizan a las sobrevivientes como el lugar, la vestimenta, entre otros.

“Es reafirmar que nos tenemos y que a pesar de que tenemos experiencias de violencia, eso no nos define. No es relevante la ropa, el lugar ni nada por el estilo. Todo lo que estamos haciendo es para que sepan que estamos presentes”, expresó Micaela Guerrero, estudiante de Psicología de Ciencias Sociales.

Reflexionó sobre lo que significan las columnas en las que se pintaron los murales: “la columna representa sostenernos y realmente vivir la frase: ‘Nos tenemos’. No solamente es disfrutar del arte, sino que sepan que estamos para apoyarles porque esas personas nos sostienen también en la lucha para retomar este espacio que es nuestro”, dijo Guerrero.

Las artistas del Colectivo Moriviví, Raysa Raquel Rodríguez García y Sharon González Colón, pintaron junto a estudiantes y docentes de la UPR en Río Piedras, y describieron esta gesta comunitaria como un proceso de sanación y conexión entre las participantes del proyecto en la Placita de los Vientos.

Hace dos meses, el 28 de marzo, la División de Seguridad y Manejo de Riesgos (DSMR) del Recinto de Río Piedras, notificó a la comunidad universitaria un incidente reportado como exposición deshonesta en ese mismo espacio. Una estudiante denunció que un individuo se masturbó en presencia de ella.

“Estuvimos por dos o cuatro meses con alertas de seguridad. La mayoría eran exposiciones indebidas: personas mostrando sus partes genitales, masturbándose… No eran cosas que ocurrían en la noche, ocurrían temprano en la tarde. Aquí en esta placita específica ocurrió una alarma a las 4:30 p.m. Hay clases que terminan o comienzan a esa hora”, detalló Rodríguez Vázquez.

La codirectora del proyecto Siempre Vivas y catedrática asociada de la UPR, Elithet Silva Martínez, compartió que la violencia de género impacta la retención estudiantil de las universitarias, que en muchas ocasiones son acosadas por sus parejas en los espacios educativos.

“En la universidad, sí se ha visto situaciones de violencia como se ven en todos los contextos educativos como violencia de género en el contexto de la pareja, violencia sexual, acoso sexual, asecho… Ciertamente, no es algo que sea lejano a lo que viven las comunidades. También, hemos visto una baja en la otorgación de órdenes de protección a participantes de nuestra organización”, señaló Silva Martínez.

Insistió en que la universidad es un microcosmos de la sociedad por lo que lo que el incremento en la violencia de género se ve reflejado también en el campus. De acuerdo con un estudio que realizó SIEMPRE VIVAS, en el 2019, 72% de las personas consultadas indicó no considerar el contexto universitario como un espacio seguro.

Por su parte, la profesora Hilda Rivera Rodríguez, también codirectora de Siempre Vivas, destacó que el arte que han creado en la facultad de Ciencias Sociales “es importante para visibilizar las situaciones que se están viviendo y también para enviar un mensaje de lo importante que es hacer trabajo colectivo”.

“Nosotras vimos la importancia de colaborar en este proyecto porque somos mujeres y también fuimos estudiantes. Conectamos con esa realidad de ser acosadas en estos espacios, en la universidad, en la calle, en todos los lugares que habitamos. Como mujeres artistas, sentimos una responsabilidad de cada vez que tengamos una oportunidad de colaborar con organizaciones que quieran transmitir un mensaje para erradicar la violencia, vamos a decir que sí porque es importante”, destacó Rodríguez García, cofundadora de Colectivo Moriviví.

La iniciativa estudiantil contó con donaciones de la comunidad de Río Piedras y las aportaciones de estudiantes que también dieron sus pinceladas en los murales.

“Tenemos el derecho de transitar libres en la universidad. También tenemos derecho a que podamos estar y ser sin tener que preocuparnos que nos vaya a pasar algo. El mural nos ayuda a que personas busquen sobre Siempre Vivas Metro y reciban los servicios”, insistió Rodríguez Vázquez, quien compartió desde un inicio la idea con las artistas feministas.

Silva Martínez insistió que, como profesora, ha visto que muchas víctimas sobrevivientes de violencia de género sienten que no están siendo protegidas ni apoyadas, por lo que “se ven obligadas a moverse del espacio y, en ocasiones, no culminan su carrera universitaria, que sabemos que, en gran medida, no es la salida, pero puede ser una salida de la violencia”.

“Queremos que cada estudiante que camina por los espacios de la universidad sepa y sienta que hay gesta para construir espacios seguros. Nuestra intención es que cuando una persona sobreviviente de violencia de género vea ese mural, comprenda que no está sola. (…) Tenemos una universidad viva que sigue resistiendo. Mientras continuemos accionando, nuestra universidad seguirá viva”, expresó Adli M Cordero Espada, coordinadora de Siempre Vivas.