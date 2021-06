La fundación sin fines de lucro Team Rubicon busca aumentar su red de voluntarios en Puerto Rico para asistir en la respuesta a desastres naturales, como huracanes o terremotos, por lo que hizo un llamado a la comunidad a unirse a la iniciativa.

Para esta temporada de huracanes, que comenzó el pasado 1 de junio y se anticipa será más activa de lo normal, la meta de Juan Carlos Ortiz Giró, veterano puertorriqueño y líder del equipo en la isla, es tener voluntarios adiestrados en los cuatro puntos cardinales que puedan responder inmediatamente en caso de un desastre.

“Cuando ocurrieron (los huracanes) María e Irma, tardaron en llegar las ayudas”, dijo Ortiz Giró. “Para que no nos ocurra eso de nuevo y tener una respuesta inmediata, es la razón principal por la que me di a la tarea de empezar a trabajar en la organización y agrandarla aquí en Puerto Rico”, agregó.

PUBLICIDAD

La fundación internacional, liderada por veteranos, prepara a sus miembros para responder a desastres naturales por medio de certificaciones y talleres gratuitos en diversas áreas, como remoción de escombros, uso de motosierra y manejo de desperdicios.

También, ofrecen adiestramiento en logística, planificación y comando de incidentes. Los voluntarios pueden registrarse como miembros, escoger las certificaciones que desean tomar y accederlas a través de la página web de la fundación.

Impacto en la isla

Team Rubicon llegó a Puerto Rico luego de los huracanes Irma y María, en 2017. El equipo, que en ese entonces contaba con 17 miembros activos, participó en la reconstrucción de 500 techos y tres casas completas, impactando a más de 1,350 personas.

Además de esto, Ortiz Giró expresó que, “gracias a tener un equipo bastante adiestrado y fuerte en el uso y manejo de motosierra, pudimos abrir los canales de riesgo de Isabela, pudimos ayudar a que se reabrieran escuelas en distintos municipios e, incluso, se reestableciera el servicio de energía eléctrica en algunos municipios de la isla, porque abríamos caminos para que la Autoridad de Energía Eléctrica u otros servicios esenciales pudieran tener acceso y pudieran reestablecer sus servicios a la ciudadanía”.

Indicó que también llevaron suministros a varios puntos del país luego de los terremotos y, más recientemente, asistieron en eventos de vacunación contra el COVID-19.

Sin embargo, “el equipo en Puerto Rico no es tan grande como me gustaría”, sostuvo Ortiz Giró, y mencionó que, al momento, a pesar de tener 381 miembros registrados, solo 70 están listos para ser voluntarios y 20 están adiestrados en distintas áreas.

PUBLICIDAD

Los requisitos para registrarse como miembro son tener, al menos, 18 años, completar un chequeo de antecedentes con la organización e indicar disponibilidad. Luego de convertirse en miembro, la participación en las respuestas a desastres es voluntaria y puede realizarse tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.

La autora tiene un doctorado en Neurociencia y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.