El alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto Lugardo, y su homólogo en Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro Carrión, denunciaron una conducta de inacción y falta de atención por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a múltiples situaciones que aquejan a comunidades de sus pueblos.

En conversaciones separadas con El Nuevo Día, los funcionarios aseguraron que para cada situación que enfrentan contactaron tanto a los supervisores de áreas de sus pueblos e incluso a la presidenta de la corporación pública, Doriel Pagán Crespo, pero las promesas y compromisos que recibieron en respuesta siguen sin cumplirse.

“Tanto este servidor como la ciudadanía han hechos las querellas a Acueductos, pero ha quedado a oídos sordos. Yo he hecho querellas tanto con el supervisor de Acueductos aquí en el área de Toa Alta, como con la presidenta y no he visto reacción”, señaló Agosto Lugardo acerca de los problemas en su municipio.

En el caso de Toa Alta, son dos las situaciones que enfrentan desde hace meses: un salidero en la urbanización Las Colinas, en el barrio Galateo, y otro salidero en el barrio Bucarabones.

“En Bucarabones cambiaron una tubería que atraviesa la carretera. Eso lo hizo una compañía privada contratada por Acueductos. Eso (la tubería) ha seguido explotando y botando agua en diferentes áreas en esa vía, y ahora mismo está intransitable y los salideros que explotaron están cerca de casas a las que se les mete el agua”, detalló el alcalde en referencia al problema que se desarrolla en la calle 2 del mencionado barrio.

Hoyos en la calle 2 del barrio Bucarabones, en Toa Alta, a raíz de múltiples salideros en el área. (Suministrada)

“Eso lleva casi ocho meses y es una situación insoportable. Yo no puedo intervenir ahí y hay vecinos contratistas que han querido arreglarlos, pero les he dicho que no lo hagan porque luego los van a demandar. Eso le toca a Acueductos”, añadió.

Agosto Lugardo explicó, por otra parte, que en la urbanización Las Colinas los residentes tienen problemas con el recibo de su correspondencia, debido a un salidero que se ubica justo en el área de los buzones, a la entrada del complejo.

“Como ya el salidero lleva muchísimo tiempo, se ha creado mucho limo en toda esa área y ya el cartero no deja la correspondencia, porque en el correo determinaron que era un riesgo para el cartero. Por eso, ahora los residentes tienen que ir al correo en el pueblo para buscar su correspondencia”, sostuvo el funcionario, al tiempo en que afirmó que el problema está por cumplir un año.

Salidero de agua en la entrada a la urbanización Las Colinas, en Toa Alta. (Suministrada)

Subrayó, asimismo, que las respuestas de la AAA a la queja en dicha urbanización es que “lo van a poner en agenda”, mientras que para el problema en el barrio Bucarabones es “que la compañía no les responde”.

De otro lado, Alejandro Carrión apuntó que las áreas afectadas en Juncos son el barrio Lirios, la PR-31 y el sector Hoyo Frío. Además, el área del casco urbano del pueblo y el área del Complejo Deportivo también sufren interrupciones constantes y prolongadas, confirmó el alcalde.

“El problema de agua que yo tengo en Lirios, hace 20 años que está. Lirios es una comunidad de más de cuatro mil habitantes. Cuando no tengo agua en Lirios, no tengo agua en los residenciales, tampoco. Es un problema combinado entre energía eléctrica y Acueductos. Primero es que no hay generadores en las bombas, y al no tener generadores y energía eléctrica falla mucho, ya se quedan sin agua por más de dos días”, aseveró el alcalde, quien se expresó indignado durante el pasado apagón general que afectó toda la isla, debido a que su municipio se quedó sin agua en todas sus comunidades hasta que el servicio eléctrico no se restableció por completo.

Mencionó que en la carretera 31 el problema radica en la falta de alcantarillados, por lo que cada vez que llueve se generan inundaciones en el área. Precisamente, el tramo donde se reporta la situación es la zona industrial donde están las empresas Amgen, Medtronic y Becton Dickinson.

En cuanto al sector Hoyo Frío, sostuvo que hay cerca de ocho casas que no tienen servicio de agua potable, por lo que el municipio tiene que estar enviando camiones cisternas para suplirles del producto. Cuestionado acerca de hace cuánto tiempo se da esa situación, Alejandro Carrión respondió: “Ese problema no es de hace mucho, solo hace como 30 años”.

“Todos los gobernantes, todos... todos los senadores y legisladores están conscientes y saben. ¿Quién no ha ido allá arriba (al sector Hoyo Frío) es la pregunta? Siempre dicen que lo van a hacer...”, puntualizó..

La AAA explica lo que afecta a Juncos

Aunque Pagán Crespo no estuvo disponible para una entrevista, el director de la AAA en la región este, Enrique Rosario, respondió a las declaraciones del alcalde de Juncos reconociéndolas como ciertas, al tiempo en que resaltó que, en el caso del barrio Lirios, identificaron un problema de descargas que está afectando el agua que suple ese sistema y cuyas circunstancias ya están bajo investigación.

“En el sistema del municipio de Juncos, el agua viene del superacueducto y es reforzado con la planta de filtros Caguas Norte y la planta de filtros de Gurabo. Estas dos plantas cogen de los dos ríos y hemos tenido problemas con descargas tanto en el río de Caguas como el de Gurabo. Cada vez que tenemos algunas descargas y tengo que detener las plantas, se afecta el servicio de Juncos y en esos casos tenemos que pedir mayor volumen del superacueducto. Por ejemplo, ayer tuvimos problemas con Juncos después desde las cuatro de la mañana hasta las dos de la tarde”, reveló el funcionario.

Añadió que llevan alrededor de dos meses enfrentando los problemas de cambios en las aguas crudas lo que, sumado a la inestabilidad del sistema eléctrico, provoca las interrupciones constantes y prolongadas denunciadas por Alejandro Carrión.

“Se nos está afectando cuando hay intermitencia en Caguas Norte o en la planta de filtros de Gurabo. En las últimas semanas ha estado intermitente el servicio en las tardes. Antes se agravó porque teníamos mucha intermitencia de energía eléctrica al punto en que tuvimos que instalar generadores”, destacó Rosario.

Acerca de la presunta inacción para las quejas en la PR-31 y el sector Hoyo Frío, el ingeniero señaló que en ambas instancias se requiere el desarrollo de procesos tales como la aprobación de proyectos de construcción, estudios de área y la otorgación de fondos estatales o federales para atenderlos.

“(En la PR-31) él (Alejandro Carrión) menciona el alcantarillado en esa área...precisamente se aprobó un proyecto con fondos ARPA, porque ahí nunca ha habido alcantarillado. Esos fueron uno de los fondos federales que Acueductos logró que se aprobaran. Ese proyecto está para comenzar el próximo año fiscal, el alcantarillado de esa área”, aseguró.

Mientras, en el caso de las ocho casas afectadas por más de 30 años sin servicio de agua potable, Rosario indicó que “ese sector nunca ha tenido infraestructura de agua potable por el lugar donde está”.

“Están bien lejos de la infraestructura existente. De la única manera en que podrían tener el servicio -y se está auscultando- es del sistema de la PR-185 en Canóvanas, porque eso colinda con el área de Cubuy y no hay casi carreteras en el área”, aseveró.

Cuestionado sobre si existe una pronta solución para esa comunidad, Rosario dejó entrever que no.

“Para decir que el proyecto es viable, primero hay que ver cómo se le va a proveer servicio a ese sector. Una vez tengamos eso tenemos que sentarnos a ver de qué manera podemos conseguir los fondos y hasta el momento no se tiene nada establecido con eso, ni siquiera una aprobación del proyecto”, puntualizó.

Rosario aseguró que para el 2025 tienen proyectado la culminación de la construcción de la planta del Valenciano con la que se sustituiría la planta de Ceiba Sur y, por ende, se mejore la estabilidad del sistema de agua potable en los barrios de Juncos.