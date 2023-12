Más de 100 niños de la comunidad Villa Palmeras, en San Juan, recibieron regalos el jueves como parte de una iniciativa liderada por la organización sin fines de lucro Toys for Tots, en colaboración con la compañía de juguetes Hasbro, voluntarios locales y miembros de la Marina de Estados Unidos.

El evento, celebrado en la escuela elemental Dr. Julio J. Henna, contó con el voluntariado de puertorriqueños en la Marina. Toys for Tots es una organización nacional dirigida por la Reserva del Cuerpo de la Marina de Estados Unidos.

“Nací y me crie en Guayama. Donde crecí, no era el mejor lugar, supongo, pero al ser Marines, podemos devolver esa pequeña esperanza brillante durante la Navidad para niños que no reciben juguetes, para padres que trabajan dos o tres trabajos y aun así no (sobra para) comprar un juguete. Hace una gran diferencia, los hace más felices y les da un sentido de esperanza”, compartió el corporal José González Gómez.

Toys for Tots lleva 76 años asistiendo a niños económicamente desfavorecidos en Estados Unidos. La organización sin fines de lucro ha llegado a 291 millones de niños desde 1947.

María Bernal, asistente de la única campaña de Toys for Tots que sirve a niños de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, destacó la importancia de brindar una luz de esperanza a familias durante la época navideña.

“Ahora mismo, por lo de Toys for Tots, hay muchos líderes (comunitarios) que me dicen (que somos la razón detrás de) la felicidad de los niños en la Navidad. Dios multiplica con bendiciones lo que con amor tú brindas. Significa mucho poder llevar amor y ver la cara de cada niño de superfelicidad, porque nos brinda como un alivio de que estamos ayudando a la sociedad,” dijo Bernal.

Por su parte, el corporal González Gómez, destacó que “no estamos aquí solo para la guerra. La gente piensa que el Cuerpo de Marines es simplemente esta mentalidad de lucha y combate todo el tiempo, pero también contribuimos a la comunidad a través de Toys for Tots”.

La colaboración entre Toys for Tots y Hasbro no solo busca alegrar las festividades de los más pequeños, sino que también aborda los desafíos que enfrentan las comunidades de Puerto Rico después de varios años de desastres naturales, problemas en la cadena de suministro y las dificultades económicas actuales que afectan a toda la nación.

Entre las familias beneficiadas en la entrega de regalos está la de Gregmarie García, madre de dos niños.

“Por más que tratemos nosotros como padres de fajarnos y fajarnos, si el gobierno no hace nada, no podemos hacer nada nosotros (para) tratar de llevar mucho más adelante a nuestros niños. Para mí, de verdad, (el evento) es sumamente alegre porque a los niños les gusta”, expresó García.

Toys for Tots continuará repartiendo aproximadamente 49,000 juguetes por todo Puerto Rico y las Islas Vírgenes en esta época festiva.