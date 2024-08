Tribunal de Apelaciones desestima recurso que buscaba revertir aumentos anuales en la factura de agua

“Los errores que reclaman los recurrentes contra el proceso administrativo que aquí impugnan no se cometieron. La realidad es que se trata de una revisión de tarifas ordenada por el Plan Fiscal que rige la AAA , contra la que primero se presenta una impugnación en el Tribunal de Primera Instancia (TPI), totalmente improcedente y luego se presenta esta revisión administrativa que aquí atendemos, ignorando todo el estado de derecho vigente. Ese trámite errado, en esta ocasión, excluye de jurisdicción a los tribunales del territorio de Puerto Rico”, reza la sentencia, preparada por el juez Ronda del Toro.

“El asunto de la jurisdicción es uno bien delicado porque implica que no hay acceso judicial para poder impugnar la actuación de la AAA. El Tribunal de Apelaciones, en su sentencia, se declaró sin jurisdicción, así que ya contamos con tres determinaciones judiciales en que los tribunales cierran sus puertas a lo que el ICSE solicita . Lo que es peor es que Tribunal de Apelaciones admitió, en su sentencia, que la AAA, al modificar las tarifas, incumplió con deberes de debido proceso de ley, como notificar adecuadamente a la ciudadanía sobre su decisión”, agregó.

Largo tracto judicial

El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del foro inferior, en 2023, aduciendo que el TPI había concluido correctamente su falta de jurisdicción, por lo que no intervendría en la decisión.

En el nuevo intento de impugnación, al recurrir directamente al Apelativo, los abogados del ICSE, Fernando Agrait y Manuel Fernández Mejías, habían argumentado que el tiempo transcurrido desde la aprobación de la revisión tarifaria, hace más de dos años, no suponía un impedimento para el recurso porque la AAA no había emitido una notificación pública de su determinación conforme a la LPAU. En su sentencia del miércoles, el tribunal intermedio no abordó directamente ese planteamiento.