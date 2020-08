Una joven denunció a través de las redes sociales un mal servicio por parte de un empleado de una oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en Fajardo, contra un anciano que llegó a las instalaciones para pagar su factura de luz

Odalis narró cómo tuvo que cederle su cita al anciano porque el empleado de la oficina se negaba a atenderlo, pese a que el hombre insistía en dejar claro que no tiene teléfono ni transportación ni conoce cómo usar la Internet para sacar un turno en la mencionada oficina.

“Yo al fin y al cabo tengo una cita y le digo al señor: ‘Sabe qué yo le cedo mi cita, porque yo sí sé bregar con Internet'. El teléfono no te lo cogen, porque no te lo cogen aquí en Fajardo. Pero yo sé bregar con Internet y puedo sacarme otro turno. ‘Ah, que usted le va a ceder la cita?’ (le pregunta el empleado) Y yo, ‘yo le puedo ceder mi cita, lo único que tiene que hacer es cambiar el nombre’. Luego nos cerró la puerta en la cara hasta que finalmente me preguntó: ‘Cuál es su nombre y para qué era su cita’. Se la dio (la cita al anciano). Salió el guardia de seguridad y me dice que ‘usted sabe que tiene que sacar otra cita’ y yo ‘señor a mí no me pesa sacar otra cita porque yo sé hacerlo. Deje al señor pasar que él se lo merece más que yo'”, narró Odalis.

En un vídeo compartido en las redes sociales se escucha al anciano rogar por ser atendido e incluso dar opciones para resolver el problema de alguna manera u otra, pero el empleado de la oficina se negaba.

A continuación, una transcripción de la conversación entre el empleado y el anciano:

- Empleado: “Tiene que llamar y sacar un turno”.

- Hombre: “No, pero gerente si estamos en persona aquí”.

- Empleado: “No, es que hay personas, tiene que tener turno. Con la pandemia hemos virado a eso. Tiene que tener el turno”.

- Hombre: “Perdóneme, pero mire yo tengo las piernas lisiadas, no tengo transportación ni teléfono. Le ruego. Vamos a atender la confirmación del balance de la cuenta por qué de qué otra manera y esta autoridad estaría buscándose una situación más difícil”.

- Empleado: “No, le digo yo, todo es por turno tiene que llamar y sacar un turno”.

- Hombre “No, yo puedo regresar”.

- Empleado: “No, no puede regresar. Tiene que llamar y sacar un turno”.

- Hombre “Pues deme una cita cuando se pueda”.

- Empleado: “Tiene que llamar”.

- Hombre “Deme una cita para cuando usted pueda, gerente”.

-Empleado: “No, yo no puedo así, tiene que llamar y sacar la cita”.

La situación llegó hasta La Fortaleza donde la gobernadora Wanda Vázquez Garced comunicó que tuvo conocimiento de los hechos, pero no anunció medidas específicas contra la oficina de la AEE en Fajardo o el empleado, sino que se limitó a decir que ordenará que “se tomen todas las medidas necesarias para servir a los ancianos”.

“Eso no es el Puerto Rico que necesitamos y que quiero; por ello estaré ordenando que se tomen todas las medidas necesarias para servir a los ancianos con sensibilidad y prioridad”, escribió la ejecutiva en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

La AEE inicia investigación

Tras conocer la situación, la directora de Servicio al Cliente de la AEE, Noriette Figueroa Meléndez, informó que la corporación pública inició una investigación sobre los hechos que incluye la entrevista a los empleados de la oficina en Fajardo, clientes presentes al momento del incidente y análisis del vídeo difundido a través de las redes sociales.

“Estamos en este momento haciendo entrevista y comenzando investigación para tener todo el panorama de la situación. Cabe destacar que lo que tenemos es un fragmento de la situación, pero queremos aclarar que el cliente fue atendido. Incluso, fue atendida la joven que dio a conocer la situación”, indicó la funcionaria.

Cuestionada sobre cuánto tiempo podría tomar la investigación, Figueroa Meléndez se limitó a responder que “no queremos acelerar el proceso”.

“Queremos tomar el proceso con seriedad y queremos dar espacio a que se tome su curso y queremos que se dé de la forma correcta. No puedo adelantarme a resultados de investigación”, expresó.

“Como directora de Servicio al Cliente, ¿entiende que estuvo bien la manera en la que, valga la redundancia, ese empleado le sirvió a ese cliente?”, preguntó este medio.

“No, eso es algo que no tengo todos los elementos y tengo que esperar para entonces poder responder”, contestó Figueroa Meléndez.

La funcionaria reconoció que “siempre hay espacio para mejorar” y que podrían realizar cambios en el proceso recién implementado de servicio al cliente para cumplir con las medidas del COVID-19, si así fuera necesario.

“No cabe duda que siempre hay espacio para mejorar. Esto es un sistema que acaba de implementarse y puede mejorar. Pero nosotros estamos claros de todos los perfiles de nuestros clientes y el perfil de adultos mayores también se toma en consideración. Para una circunstancia como esta en otra ocasión el cliente debe pasar por la oficina comercial y se le otorgará una cita para ser atendido”, indicó.