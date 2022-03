Gloria Santiago Reillo, de 83 años, denunció hoy, jueves, que teme por su vida desde que hace más de un mes cayó un peñón sobre la parte trasera de su residencia en el callejón Olgo, en Cantera. El pedazo de tierra amenaza su dormitorio, en el que no duerme desde que ocurrió el incidente. Aún espera por respuestas del Municipio de San Juan, que, contó, no se comunica con ella desde el 8 de febrero.

“No me han dicho más nada. Me tiene mal porque pienso que si sigue lloviendo ese peñón puede seguir cediendo y me da mucho miedo. Quiero una explicación. Yo no duermo allí (en su habitación). No me atrevo”, alertó Santiago Reillo, quien duerme en su sala por el miedo que siente.

La residente de Cantera, que vive sola, contó que se encontraba en su sala el 7 de febrero, a las 6:00 p.m., cuando escuchó el golpe del peñón contra su hogar. Los tres días siguientes durmió con su hermano menor, quien vive cerca de su casa.

“Estaba medio dormida viendo televisión, cuando el vecino me llamó y me dijo que se derrumbó el cerro. Cuando fui por poco me muero porque eso está en la pared de mi cuarto. (...) El 9-1-1 vino, pero como estaba oscuro volvieron al otro día”, narró desconsolada al mencionar que vive en la propiedad desde el 1952.

La última visita del equipo de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias del municipio de San Juan fue el 8 de febrero. La portavoz del municipio, Leticia Jovet, adelantó a El Nuevo Día que el supervisor de Administración de Desastres y Emergencias Médicas estará visitando mañana, viernes, la propiedad de Santiago Reillo para dar seguimiento.

“Siento que se olvidan de uno. No tengo palabras para expresar lo desamparada que me siento”, insistió Santiago Reillo.

Durante el primer fin de semana de febrero, lluvias torrenciales afectaron a muchos hogares de la zona de Cantera, en San Juan, y otros municipios como Cataño, Toa Alta, Toa Baja, Guaynabo y Vega Baja.

Al mostrar su habitación afectada, Santiago Reillo dijo aterrada “si yo llego a estar durmiendo aquí, me muero”.

Según la querella del 8 de febrero, el impacto del peñón está afectando la estructura trasera, ventanas, el techo y la pared de su habitación. La residente mencionó que vino personal del Departamento de la Vivienda, un trabajador social y dos personas del municipio.

A pesar de la visita de las agencias municipales, Santiago Reillo insistió en que se siente ignorada porque no han resuelto el problema y, hace más de un mes, no ha tenido ninguna información nueva sobre qué va a pasar con su residencia.

“Llenaron el papel y me dijeron que iba a venir un ingeniero y aún no ha venido nadie. Desde ese día (8 de febrero) no han vuelto más. Lo que quiero es que me den respuestas”, denunció la sanjuanera.

Esta emergencia en su hogar también ha provocado estresores en su salud. “Tengo la presión por las nubes. Tuve que ir al médico porque no me baja la presión. Esto me tiene mal”, subrayó la residente de 83 años.

“Este solar es mío. He vivido aquí toda mi vida y vivíamos todos juntos. Mi mamá murió en el 1984 y me quedé aquí solita. Este espacio es lo más grande para mí. Le tengo mucho amor a esta casa porque fue el sacrificio que hizo nuestro papá con nosotros. Vivo tranquila y no encuentro cómo irme de aquí”, dijo al insistir que se resiste a dejar su casa en Cantera.

Posibles soluciones al derrumbe de tierra

La directora ejecutiva de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera (CDIPC) Alejandra Ramos Carmenatty, detalló que también visitó el 18 de febrero el hogar de Santiago Reillo para verificar cómo se podría solucionar .

“Insistí en algunas soluciones, haciendo énfasis en que es necesario romper el cerro que fue lo que se derrumbó. (…) Hay un espacio colindando a esta casa que puede servir como acopio de la tierra que se va a tener que sacar manual. Otra de las soluciones es que se le añadan mallas de seguridad contra desprendimiento, ya sea de acero o metálica, para evitar que otras fuertes lluvias sigan provocando desprendimiento”, detalló Ramos Carmenatty.

La última notificación que recibió Ramos Carmenatty fue el sábado por parte de Carlos Otero, del manejo de emergencias del Municipio de San Juan, “pero no hemos visto mucho movimiento”.

Ramos Carmenatty coincidió con la residente en que no ha visto urgencia para atender esta emergencia en Cantera. “Muchas visitas y pocas acciones. Comprometidos con nuestro deber de atender, hemos intentado tocar puertas y esperamos que el municipio pueda encontrar una solución”, puntualizó.