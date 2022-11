Tal como ocurre para esta época, los bancos de sangre del país están necesitados de abastos para poder suplir la demanda en estos días, cuando precisamente suele aumentar.

“Siempre hacen falta (donaciones) porque es un poco impredecible (la oferta real). El miércoles, por ejemplo, muchas citas se confirmaron y vinieron menos de la mitad. Y ayer (Día de Acción de Gracias) no se colectó”, comentó la doctora Consuelo Climent, directora del Banco de Sangre de Puerto Rico, en Centro Médico.

Para tener una cantidad decente, dijo, se necesita tener unos ocho a diez donantes diarios. Y aunque todos los tipos de sangre son necesarios, resaltó que los de O negativo urgen aún más.

“De los otros grupos se ha logrado una donación estable diaria”, dijo.

El doctor Gerardo Latoni, director del Banco de Sangre de Servicios Mutuos, coincidió en que la situación para la época navideña suele ser difícil y crítica en cuestión de la cantidad de abastos disponibles, como se demostró durante la pandemia de COVID-19, que estaban limitados.

“Comenzamos el período festivo y es difícil porque la gente no acude a la donación regular, a pesar de que se consumen (muchos abastos) también”, dijo Latoni.

Por eso, resaltó, el escenario ideal es tener un banco de abastos saludable que respalde cuando las donaciones bajen críticamente.

“Más del 60% de la población de Puerto Rico puede donar”, reiteró.

Las donaciones de sangre O negativo y O positivo urgen, puntualizó, así como plaquetas, especialmente para pacientes de trasplante de médula ósea que consumen mucho este producto los primeros meses después de la intervención.

Plasma AB negativo y AB positivo también se necesitan actualmente, agregó.

Según se informó, el Banco de Sangre de Centro Médico está abierto de lunes a domingo, de 8:00 am. a 2:00 p.m. Aunque se aceptan personas que no hayan sacado cita, se prefiere que si va a donar plaquetas por aféresis llame antes para que no tenga que esperar mucho tiempo, indicó Climent.

Mientras, los bancos de sangre de Servicios Mutuos abren de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sus locales de Guaynabo y Hato Rey están abiertos también los sábados y domingos, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Para comunicarse con los bancos de sangre de Servicios Mutuos pueden llamar al 787-751-6115 o www.donasangrepr.com. Mientras, para comunicarse con el banco de sangre de Centro Médico puede llamar al 787-777-3844.

Entre los requisitos para donar se necesita ser mayor de 18 años. Menores de 16 y 17 también pueden hacerlo, con el consentimiento escrito de sus padres o tutor. Diabéticos e hipertensos también pueden donar, si tienen sus condiciones bajo control.