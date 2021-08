A medida que desde La Fortaleza se impulsa que los establecimientos soliciten a sus visitantes y clientes mostrar una evidencia de vacunación contra el COVID-19 como requisito de entrada, y con el lanzamiento la pasada semana de la identificación digital Vacu ID, ciudadanos han reportado dificultades técnicas en la aplicación habilitada para obtener dicha certificación.

El gobernador Pedro Pierluisi anunció en conferencia de prensa el miércoles que el proceso de solicitud se haría a través de la plataforma de Cesco Digital mediante la cual personas con una licencia o identificación del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) podrán gestionar la credencial durante la primera fase del proyecto.

El secretario designado del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (Prits), Enrique Volckers Nin, reconoció las dificultades reportadas, al tiempo que indicó esta mañana que una nueva actualización de la aplicación debe atender esas fallas.

“Ciertamente, ninguna aplicación tecnológica es perfecta, hemos escuchado y atendido las fallas que nuestra gente ha detectado y seguimos trabajando en continuar fortaleciendo la estabilidad del sistema. Por ende, ya está disponible la versión 2.6.1. Como hemos dicho desde un principio, el gobierno y la tecnología deben estar al servicio de nuestra ciudadanía, estamos aquí, para de una vez y por todas, todo esté centralizado de una manera eficiente y accesible para el pueblo puertorriqueño”, expresó en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

A través de Cesco Digital, el gobierno había expedido 137,632 certificaciones digitales de vacunación hasta el momento de esta publicación. No quedó claro cuál era el número de solicitudes en proceso. Aunque se informó que las personas podrán seguir utilizando las tarjetas de vacunación en papel cartón que obtuvieron cuando fueron inoculadas, la identificación digital tiene el propósito de facilitar el acceso a los establecimientos y reducir el riesgo de falsificación de tarjetas, un temor que habían expresado líderes de sectores comerciales.

Se supone que, una vez la persona tramite y obtenga el Vacu ID, este documento digital pueda accederse desde la aplicación móvil, disponible tanto en el Play Store para teléfonos Android como en el App Store de Apple para dispositivos de iOS. Además, los usuarios de IOS podrían añadir su VacuID al “Wallet” de los móviles de Apple. Hay casos, por ejemplo, de familias que, aunque se vacunaron el mismo día, no todos los miembros fueron reconocidos por el sistema.

“Por lo menos, en mi casa todos la hicieron (la certificación digital), menos yo, me sale problemas para validar datos. [...] Puse toda [la] información que está en mi tarjeta de vacunación. El mismo día que me vacuné, se vacunó mi esposo y él sí la pudo hacer”, compartió Ivelisse Sonera.

“En mi caso el mío salió superrápido, el de mi madre dice que no aparecen los datos”, indicó, por su parte, Jafet Aymat Fas, quien recibió las dosis entre enero y febrero de este año.

Otras personas ya han compartido que, al actualizar la aplicación esta mañana, lograron obtener la identificación. “Actualicé nuevamente la app y salió... Eso sí, al escanear el barcode con otro teléfono no me sale nada... Y tampoco me permite ver la Información documentada”, relató Raymi Atiles.

Por su parte, Deborah Aurora Rodríguez Díaz compartió que, aunque pudo completar el proceso, en un establecimiento no le reconocieron la identificación digital. “Pude y fue superfácil, pero cuando fui a usarlo, la persona no lo entendió y me pidió la tarjeta”, indicó.

Diversos usuarios reportaron que al someter su información de vacunación, la aplicación no encontró sus datos en la base de datos del Sistema Electrónico de Inmunización de Puerto Rico (PREIS) del Departamento de Salud. La aplicación provee la opción de enviar un correo electrónico para que su información sea procesada, pero una persona reportó obstáculos en el proceso de envío de ese correo.

“Cuando envío el e-mail me dice: ‘El buzón de correo del destinatario está lleno y no puede aceptar mensajes por el momento. Intente reenviar el mensaje más tarde o póngase en contacto con el destinatario directamente’”, compartió Mag B. Cruz.

De igual modo, hay usuarios de Cesco Digital que cuentan con licencia de conducir o identificación de Puerto Rico, pero que se vacunaron en otra jurisdicción de Estados Unidos, por lo que no está claro si estas personas podrán recibir su VacuID.