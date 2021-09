“Vacúnese, pueblo”.

Ese fue el llamado que hizo hoy el reverendo Jorge Raschke para que los ciudadanos se protejan del COVID-19.

En la edición 48 de “Clamor a Dios”, Raschke instó a que toda persona que no tenga una complicación médica que se lo impida, que reciba las dosis de alguna de las vacunas, que ya cuentan con la aprobación completa de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) .

“Pregúntenle a su médico si pueden vacunarse o no, y vacúnense”, manifestó Raschke, ante cientos de feligreses frente al Capitolio.

“Pastores, no deje que nadie le venga con estudios fatulos del anticristo”, agregó. “Venga y enseñe la palabra, no intimide a su congregación, no le meta miedo”.

Raschke indicó que él, su esposa y el resto de familia inmediata están vacunados.

Relató, sin embargo, que su suegra no lo hizo y desde hace unos días se encuentra hospitalizada con COVID-19, entubada en la unidad de cuidado intensivos en Panamá.

“Hay que traer la gente a la Palabra, no a la fábula ni a las teorías de predicadores que no saben ni dónde tienen metida la nariz, diciendo disparates por televisión y por Facebook”, dijo Raschke.

En un aparte con El Nuevo Día, Raschke dijo que esos predicadores en contra de las vacunas “son pocos, pero lamentablemente el veneno viene en pequeñas dosis”.

“Mi suegra está enferma hoy porque oyó a un predicador, porque oyó a alguien que le dijo que la vacuna era la señal del anticristo. Mire, el anticristo no puede hacer nada, dice Pablo”, expuso el reverendo, ante la congregación.

Contó que al menos su suegro, “por haberse vacunado, está un poquito mejor. Dios lo está ayudando”.

“Yo creo que el pueblo puede hacer lo responsable, creo en que hay que vacunarse. Mi familia y yo creemos en esto, pero a la buena, con convencimiento, con sabiduría”, dijo el líder religioso.

Raschke sugirió que el gobierno no establezca más restricciones para obligar a la vacunación, al considerar que puede lograr el objetivo a través de otros métodos.

“Es importante que el pueblo se vacune, pero que el gobierno deje de estar intimidando o amenazando”, argumentó. “Eduque al pueblo para que lo haga voluntariamente.

“Que nos busque al liderato religioso, que busque al liderato sindical, al liderato comunitario y nos unamos”, afirmó.