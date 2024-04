Bernie Williams se une a campaña salubrista como portavoz inspirado en el fallecimiento de su padre

Sobre su papá, Bernie dijo que “el problema que tuvimos fue que se diagnosticó mal y le decían que era bronquitis o fatiga y le estaban tratando los síntomas. No fue hasta cinco años después que lo llevamos a otro médico, y ahí fue que tuvimos la trágica noticia de que no iba a haber ningún tipo de cura y que lo único que podíamos hacer era ponerlo cómodo. Luego, duró dos o tres años. Si lo hubieran diagnosticado a tiempo, quizás hubiese durado más” .

¿Cuál es esa afección?

La FPI es la enfermedad más común del grupo de trastornos que se conoce como Enfermedad Pulmonar Intersticial (EPI), en el que hay más de 200 tipos de fibrosis pulmonar. Según la Asociación Americana del Pulmón , anualmente se diagnostican 50,000 nuevos casos de FPI en Estados Unidos. Generalmente, las personas notan los síntomas entre los 50 y 70 años de edad y es más común en hombres. No se conoce la causa.

El principal síntoma de la fibrosis pulmonar es la dificultad para respirar, porque el tejido dentro de los pulmones llamado intersticio se inflama y crea cicatrices que dificultan la respiración y hacen que al cuerpo le llegue menos oxígeno . Esta enfermedad no tiene cura y es progresiva, pero a menudo se puede controlar con medicamentos, actividad física y terapia de oxígeno. Algunos pacientes son candidatos a un trasplante de pulmón.

¿Qué hacer?

La música siempre ha sido bien importante en mi vida y yo he visto cómo cambia la actitud de la gente

Eso es parte de la campaña educativa “Tune In To Lung Health”, para la cual el famoso expelotero de los Yankees de Nueva York se une con la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim . Inicialmente, en 2016, la campaña se llamó “Sin Aliento” y se enfocó en la FPI. Ahora, el esfuerzo se amplió para hablar sobre la sombrilla a la cual pertenece ese trastorno, la EPI, y para integrar la música en el manejo de los síntomas.

“La música es (un campo) tan vasto y se puede usar para ayudar con salud mental, para aliviar la ansiedad y la depresión, no solo para los pacientes, sino también para quienes cuidan a los pacientes, que necesitan una actitud positiva para cuidar” , sostuvo Bernie.

“La música es un recurso que siempre hemos tenido desde la historia de la humanidad, pero por generaciones se ha olvidado. La música siempre ha sido bien importante en mi vida y yo he visto cómo cambia la actitud de la gente. Si estás desesperado, ansioso o triste, la música alivia esos síntomas. Estamos tratando de utilizarla de una manera más concreta y que sea (un acercamiento) más científico”, agregó el guitarrista, quien estudió en la Escuela Libre de Música y, luego, en la Manhattan School of Music .

Herramientas

“Muchos de nosotros no pensamos en nuestra habilidad para respirar hasta que no la tenemos. La damos por hecho. Pero, para personas que viven con la Enfermedad Pulmonar Intersticial, actividades como esta pueden no ser fáciles”, dice el maestro de canto Eric Vetro en uno de los vídeos que tiene la página.