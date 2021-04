El secretario de Salud, Carlos Mellado, informó hoy que en Puerto Rico hay subvariantes del COVID-19 identificadas en India, pero aseguró que no se trata de la versión del coronavirus que ha provocado en las pasadas semanas la más grande oleada de contagios en este país asiático.

Advirtió, no obstante, que es probable que esta variante en algún momento llegue a la isla por lo que instó a continuar con las medidas de prevención, como el uso de mascarillas, evitar aglomeraciones, el distanciamiento físico y las vacunaciones de modo que se pueda contener cualquier efecto que pueda tener esta versión del virus en Puerto Rico.

“Una de las variantes se ha identificado en Puerto Rico, pero no es de preocupación para el CDC (siglas en inglés de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades)… El tipo que tenemos aquí no es la misma que la que ha causado estragos en India… Pero sí (puede llegar). No podemos tapar el cielo con la mano”, dijo Mellado durante una conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

La semana pasada, India reportaba alrededor de 300,000 nuevas infecciones cada día y muchos hospitales estaban sobrecargados y con equipo insuficiente, sobre todo oxígeno para los pacientes.

Mellado indicó que los contagios en Puerto Rico siguen siendo dominados por la variante británica del coronavirus. También se han identificado en la isla contagios con varias variantes neoyorquinas, californianas, brasileras y la sudafricana. Aseguró, no obstante, que los virus mutados que han llegado a la isla no implican aumentos en la mortandad, aunque sí mayor facilidad en la transmisión.

El funcionario reiteró que los datos más recientes sobre el COVID-19 muestran que los contagios están disminuyendo, al igual que las hospitalizaciones. Sin embargo, apuntó que la merma todavía no es suficiente como para contemplar una flexibilización de las restricciones y las medidas punitivas contra aquellos que violen la orden ejecutiva que dispone las contingencias para detener las infecciones.

Del mismo modo, defendió las nuevas exigencias para los visitantes que pasan por el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Isla Verde. Aseguró que en la medida que pasen los días estarán llevado a cabo ajustes para asegurar el flujo rápido y constante de los pasajeros. Resaltó, entretanto, que las disposiciones, que incluyen una multa de $300 para aquel que no provea o se realice una prueba molecular de COVID-19, han sido hasta ahora exitosas puesto que el 60% de los viajeros presentó el documento o se hizo la prueba.

El funcionario detalló que están tomando muchas previsiones para facilitar el proceso. Manifestó que han puesto múltiples letreros en el aeropuerto explicando el proceso, resaltó que el aeropuerto tiene un laboratorio clínico disponible en las instalaciones para aquellos que se quieran hacer el examen allí mismo y destacó que hay una colecturía allí para aquellos que busquen, en cambio, pagar la multa.

PUBLICIDAD

Aquellos que al llegar no presenten el documento tienen 48 horas para entregarlo y se les elimina la multa. Los que se nieguen a hacerse el examen y sean hallados en las calles sin llevar a cabo la cuarentena mandatoria serían multados con hasta $5,000 y podían exponerse a delitos menos graves y graves.

“Esto es un disuasivo… La meta es para el verano tengamos un numero razonable de infecciones y aumentar la cantidad de vacunas y estas medidas se van a ir quitando”, añadió Mellado.

Por otro lado, Mellado y la subsecretaria de Salud, Iris Cardona, informaron que tiene unas 40,000 dosis disponibles de la vacuna elaborada por la firma Janssen, de una sola dosis, cuyo uso fue autorizado nuevamente por las autoridades federales tras una revisión de unos casos de trombos en pacientes.

Mellado reafirmó que esta vacuna es segura, que apenas unos 15 pacientes tuvieron complicaciones de sobre 8 millones de dosis administradas y que las personas se corren un riesgo mayor si se contagian con COVID-19 que con la inoculación.

El secretario, no obstante, indicó que procurarán que en los centros de vacunación haya una alternativa para aquellos pacientes que prefieran usar los otros antídotos. Cardona resaltó que las tres vacunas disponibles en la isla son seguras para madres lactantes y embarazadas.