En el 2015, la pared de una estructura abandonada en la calle Loíza se convirtió en una biblioteca urbana para promover el intercambio cultural a través de las letras bajo el lema “Libros Libres: Toma uno, deja uno, comparte mundos”. Pero ahora, los vecinos de la zona piden a los ciudadanos que dejen de llevar libros porque ha sido mucho más lo que dejan que lo que se llevan.

En una foto compartida en la página de La Calle Loíza, se observa cómo cientos de libros se acumulan en el piso, fuera de los estantes designados y donde la lluvia puede dañarlos fácilmente.

Hoy empezamos varios vecinos voluntarios a ponerle orden a esto 👇🏽 Por favor NO traigan más libros. Llévense! Hay muchos buenos. Posted by La Calle Loíza on Thursday, December 10, 2020

“Lo que estamos pidiendo es que no traigan más libros por ahora en lo que los acomodamos. Ha sucedido que se convierte en que la gente tiene cosas para botar y las dejan ahí. Evidentemente, hay un área designada para poner los libros y está puesto estratégicamente debajo de un alero para que no se mojen, pero lo que ha pasado es que han seguido poniendo libros fuera de esa área y se mojan o se dañan”, explicó Mariana Reyes, vecina de la calle Loíza en entrevista telefónica con este medio.

Reyes indicó que varios voluntarios de la comunidad trabajan para organizar y reubicar los libros.

“El concepto es coge uno y deja uno. Si traes 25, no te llevas ninguno y los pones fuera del área, se forma un revolú”, agregó.

El proyecto de “Libros Libres” fue adoptado en 2015 por Eduardo Benson, Nina Coll y Zevio Schnitzer, tres vecinos de Santurce, con el fin de compartir lecturas y llamar la atención sobre los espacios abandonados en su comunidad.

“La petición es al público en general que no traigan más y también recordar el concepto básico de compartir los libros, no es un espacio para botar los libros que no quieres, porque entonces deja de ser un proyecto orgánico, que se mantiene solo”, reiteró Reyes.