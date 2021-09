Por décadas, residentes de la comunidad Monacillo y vecinos de áreas aledañas en San Juan se han visto obligados a arriesgar su seguridad para llegar a sus destinos, al tener que caminar en una vía de tránsito que no cuenta con aceras peatonales y que todas las noches se convierte en una cueva de lobos por la falta de alumbrado.

Se trata de la carretera PR-21, que conecta este barrio de la capital con el Tren Urbano desde su apertura en 2004. Pero el problema data de mucho antes, y vecinos de la comunidad -en su mayoría adultos mayores y de bajos recursos- entrevistados por El Nuevo Día temen que uno de sus recorridos diarios termine en tragedia.

“Este es el mismo problema de toda la vida”, comentó Lourdes Reyes, residente en Monacillo por seis años y quien camina a diario hasta la estación Las Lomas, desde donde sale a su trabajo como enfermera. “No tenemos dónde meternos. No tenemos por dónde caminar”.

PUBLICIDAD

“Yo trabajaba en un restaurante, salía a las 7:00 de la noche y como no tengo vehículo, tenía que venir a pie. Por cierto, un día un espejo de un vehículo me dio casi en la cara (y) me tuve que tumbar (al suelo). Yo venía como temblando del miedo, porque dije ‘un día me matan’”, narró.

Don César, otro residente de 83 años de edad, también usa diariamente la estrecha carretera para llegar al Tren Urbano. Aunque lamentó la situación, resaltó que ya está acostumbrado a “tomar la orillita” para evitar un golpe de uno de los vehículos que suelen transitar a gran velocidad. “Ya tú sabes cómo es esto, así es el gobierno. Es un peligro pasar por aquí”.

/ Vecinos de la comunidad Monacillo en San Juan llevan décadas exponiéndose a una tragedia al caminar por la PR-21. (Ram—n "Tonito" Zayas)

La PR-21 los conecta con la estación del Tren Urbano que muchos toman para acudir a sus trabajos. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Sin embargo, la vía no tiene una acera para peatones. Incluso, una parada del transporte público tampoco tiene acera a sus extremos por la que puedan caminar los peatones. (Ramón "Tonito" Zayas)

La vía es transitada por carros y camiones durante todo el día. (Ramón "Tonito" Zayas)

La mayoría de los peatones que cruzan la vía son adultos mayores, quienes le exigen al Municipio de San Juan, al DTOP y a la legislatura que atiendan sus reclamos. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Al otro extremo de la calle mientras Don César se detenía a dialogar con este diario, un joven brincaba con gran agilidad por encima de los muros de un puente abandonado en el kilómetro 3.6 para evitar caminar por la carretera. Debajo del puente pasa una quebrada con escombros y material vegetativo, en plena temporada de huracanes.

“La preocupación principal es la seguridad”

La directora del Colegio Nuestra Señora de la Providencia, Iris Negrón, denunció a El Nuevo Día que el problema de la falta de aceras en la carretera aledaña al plantel lleva más de 20 años sin acción alguna del Municipio de San Juan ni del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

“En algún momento empezando la administración de (la exalcaldesa) Carmen Yulín vinieron a hacer un estudio de tránsito, y vinieron en plena campaña a prometer que iban a ensanchar el puente. En ese estudio, un pedazo del colegio fue expropiado para llevar a cabo las mejoras en la carretera, pero también quedó en nada”, señaló.

PUBLICIDAD

Y es que la calle sin acera también era utilizada por muchos estudiantes del Colegio para llegar hasta el Tren Urbano, hasta que los padres notaron lo peligroso que era caminar por la vía, pues en algunas partes donde sí hay vestigios de una acera, está cubierta por maleza y aguas sucias.

“La preocupación principal es la seguridad, tanto de nuestros estudiantes que acceden al Tren Urbano como la comunidad, una comunidad de escasos recursos económicos y de gente mayor”, indicó Negrón al urgir a las autoridades municipales y estatales a que “todos se unan para resolver esta situación”.

La directora contó que envió en marzo pasado misivas al alcalde de San Juan, Miguel Romero, y al representante Víctor Parés Otero en busca de una solución. Parés Otero visitó la comunidad, y el alcalde envió a dos representantes: el director del Departamento de Operaciones y Ornato, Raúl García; y el ingeniero Ricardo del Rosario, administrador del Municipio de San Juan.

“Después de ver lo que estaba pasando, quedaron en que tenían que hacer un estudio de tránsito. De ahí afuera no se comprometieron, nos dijeron que tenían que hacer un estudio sobre lo de ensanchar el puente también y 20 peros, como dice uno en el campo”, criticó Negrón. “No es una prioridad. Él (García) me lo dejó bien claro”.

El Municipio de San Juan no contestó numerosas peticiones realizadas por El Nuevo Día.

Lenta respuesta a la comunidad

Según el Censo 2020, en Monacillo viven unas 10,400 personas. Los propios vecinos contaron que muchos dependen de transportación pública para poder moverse, por lo que verlos bajar y subir por la vía es común. En unos 30 minutos, este medio vio a más de cinco personas caminando hacia o desde el Tren, mientras los carros invadían el carril contrario para esquivarlos.

PUBLICIDAD

“Corre peligro uno. Es bien peligroso, no hay alumbrado por la noche”, contó Ángel Cotto, quien visita con frecuencia a familiares en la comunidad.

En tanto, Parés Otero, representante del Precinto 4 por el Partido Nuevo Progresista (PNP), estimó en $75,000 el costo de construir una acera en la carretera 21 y reconoció que podría tomar hasta el año 2022 identificar los fondos para finalmente encaminar el proyecto.

“Podríamos hacer un esfuerzo combinado entre el Municipio de San Juan, DTOP, el Tren Urbano y nosotros (en la Legislatura) para poder llevar a cabo el proyecto”, dijo. “Espero que entre este año, que ya estamos a finales, y el que viene, tengamos los fondos identificados para hacer esa acera. El proyecto toma más envergadura, porque no solo son adultos mayores y peatones, también hay niños que necesitan la acera”.

A preguntas sobre qué alternativa a corto plazo considera para responder a la comunidad que representa, recomendó “algún tipo de seguridad de policía municipal o estatal” o “colocar alguna valla”. El problema de alumbrado, añadió, se puede atender a través de una petición de luminarias a DTOP.

Por su parte, la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, informó que al momento consideran incluir esta carretera estatal en la próxima etapa del Plan Integral Ciclista y Peatonal, que busca reducir los riesgos de accidentes en estas modalidades de transporte. Según datos del DTOP actualizados al 2018, ese año hubo 116 fatalidades de peatones.

“Estamos conscientes de la situación en este sector y nos mantenemos atentos a trabajarla con la premura necesaria. Nuestro compromiso es brindar unas carreteras seguras, donde tanto los ciclistas, peatones y conductores puedan compartir las vías de manera segura”, precisó.