Residentes en el barrio Machuchal, en Santurce, denunciaron la demolición de un edificio abandonado y declarado como estrobo público, en la calle Diez de Andino, sin aparentemente seguir las debidas precauciones por riesgos de asbesto y plomo en la estructura, y entienden que la situación amenaza la salud de los vecinos y los mismos empleados de la compañía contratada.

“El problema aquí es que, si existen los procesos, cuál es la insistencia o la soberbia en no hacerlo como es. Somos personas que queremos que se hagan las cosas bien. Nadie quiere ese edificio aquí, pero nadie quiere que suelten lo que tiene ese edificio sin ninguna medida de mitigación”, sostuvo el sábado Sofía Vidal, residente y portavoz de la comunidad en la calle Loíza.

Al momento de esta publicación, el Municipio de San Juan no había respondido una petición de información de El Nuevo Día sobre los reclamos de la comunidad con relación a la demolición, que, según pudo constatar este medio, ha dejado toda la zona llena de polvo, lo que mantiene en alerta a los residentes en la égida Ocean Park Tower, que queda justo al lado de la estructura.

En 2021, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) preparó un informe sobre la parcela 104 de la calle Diez de Andino que detallaba que, en “las pruebas de plomo y asbesto, realizadas en 2015, se identificó tanto materiales que contienen asbesto (ACM) como pintura con base de plomo (LBP) en superficies no definidas”. “Se observaron escombros estructurales en el piso del edificio y en las aceras adyacentes que pueden contener ACM y LBP”, indica el documento del que este medio obtuvo copia.

La propiedad existe desde 1964 y se utilizó como residencia privada hasta cerca de 2006, indica el informe de la EPA. De acuerdo con un cartel ubicado en el edificio, el dueño actual es el ingeniero Francisco Morales, y la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan autorizó la “construcción-demolición”.

“Estoy bien molesta por el peligro que eso ocasiona en mi hija (que reside en la casa al lado del edificio que iniciaron demoler)... Él (Morales) vino (el jueves), mi hija le dijo que tenía que presentarle los papeles porque yo sé que ese edificio tiene asbesto y plomo”, contó Ana Santiago, residente en la égida adyacente hace 16 años.

Durante la mañana del sábado, Vidal llegó a la referida calle ante las quejas de los vecinos por el ruido que generaban los trabajos de demolición, y cuando arribó al lugar, se percató de que las obras se realizaban sin cerrar la vía al tránsito y sin equipo especializado para no dispersar los posibles residuos de asbesto o plomo en la estructura.

Precisó que no le enseñaron los permisos de cierre de la calle o de valla para estos trabajos específicos. “Por la mañana, solicitamos los permisos, pero no se produjeron”, contó la también abogada.

“La Policía Municipal estuvo durante 40 minutos. Se acercaron a tomarme los datos, pero me indicaron que no me iban a tomar querella porque ‘desde arriba’ (Municipio de San Juan), le habían dado los permisos, que tenían todos los permisos necesarios. Cuando se fueron, los contratistas reanudaron sus obras”, abundó.

“Esos empleados pueden, en un futuro, verse afectados (por el asbesto y plomo). No es que estemos en contra de la demolición, es en la manera que se está ejecutando... La mayoría de los edificios de San Juan fueron construidos entre los años 50 y 70, y el material que se utilizaba para ese entonces es asbesto y plomo”, compartió, por su parte, Zulma Rodríguez, una paciente de asma que también reside en la égida Ocean Park Tower.

“Ni siquiera el gobierno ha venido a darnos la orientación debida, o los documentos de que esto es válido. Esto nos tomó por sorpresa”, manifestó con una mascarillla puesta.