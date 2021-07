Un aumento en la tasa de positividad en pruebas moleculares de COVID-19, junto al alza en contagios asociados a variantes del SARS-CoV-2 en Puerto Rico, apuntan a un comportamiento del coronavirus ante el que hay que mantenerse “vigilantes”, alertó el doctor Marcos López, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública.

Dicha tasa de positividad se elevó hoy a 2.5%. Aunque eso no tomó por sorpresa a López, advirtió que controlarlo “va a depender de cómo nos comportemos esta semana”. Se trata de un aumento justo cuando transcurre el fin de semana largo por la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos.

“Estos últimos días, con los viajes y la fecha del 4 de julio, era muy probable que subiera. En lo personal me lo esperaba”, sostuvo el también miembro de la Coalición Científica, quien indicó que el efecto máximo de las actividades alrededor del 4 de julio en la tasa de positividad podría reflejarse a finales de esta semana.

La pasada semana la tasa de positividad descendió hasta 1.4%, cifra que el secretario de Salud, Carlos Mellado describió como la más baja que ha registrado la isla en un año. Los informes diarios de la Coalición Científica reflejan incluso que hubo un descenso hasta el 1.3%.

En su informe de casos, Salud reportó hoy 68 nuevos casos positivos confirmados mediante prueba molecular, que es la que se utiliza para calcular la tasa. Esos contagios corresponden a muestras recopiladas entre el 19 de junio y el 3 de julio, con fecha de actualización de datos al 4 de julio. El informe con fecha de actualización al domingo, 27 de junio, reflejó 30 positivos confirmados mediante prueba molecular, con muestras del 12 al 26 de junio.

“Tenemos que estar vigilantes a los casos porque, pudiera verse como que son pocos, pero no queremos que nos tome por sorpresa algún repunte o aumento vertiginoso de los casos, que se nos vaya fuera de control como ha ocurrido en otras ocasiones”, sostuvo López.

Orden administrativa no es clara en cuanto a penalidades

El aumento en la tasa de positividad ocurre al tiempo que entra en vigor la orden ejecutiva 054 del gobernador Pedro Pierluisi, que delega en el secretario de Salud el establecer las medidas ante el COVID-19. Mellado, mediante la orden administrativa 508, dejó sin efecto desde este lunes las restricciones en cuanto a capacidad en establecimientos cerrados, públicos y privados, incluyendo restaurantes, cines, teatros y salas de espectáculos. De igual modo, las personas vacunadas completamente no están obligadas a usar mascarilla.

Pero la nueva orden administrativa no es clara en cuanto a penalidades por violación a alguna de las pocas restricciones o exigencias que enumera.

Por ejemplo, Mellado ordena que los organizadores, propietarios, administradores o persona análoga que realicen y organicen eventos u operaciones públicas y privadas y que atiendan o reciban un público de 500 personas o más simultáneamente, “vendrán obligados a exigir que todo aquel que asista a dicha actividad muestra evidencia de vacuna o presente un resultado negativo de una prueba de antígenos de COVID-19 realizada 24 horas antes del evento”.

Pero si no se cumple con esa directriz, la orden no describe una penalidad. En declaraciones escritas, Salud hizo referencia a su ley orgánica, la Ley 81. “El Artículo 33 de la Ley faculta al Secretario a emitir multas administrativas a personas que infrinjan la Ley o los reglamentos promulgados por el Secretario. Esta multa podrá ser de un máximo de $5,000 por una primera infracción y de un máximo de $10,000 en una segunda ocasión”.

“Si algún organizador de un evento no exige evidencia de vacunación o el resultado negativo de la prueba, según ordenado por la OA-508, podrá ser multado por nuestro personal de Investigaciones”, indicó la agencia.

Este medio también preguntó la postura del secretario respecto a que propietarios de establecimientos que reciben público exijan como requisito de entrada una evidencia de vacunación.

“No le veo nada malo a eso. Los establecimientos privados se reservan el derecho de admisión. Si algún establecimiento privado quiere exigir evidencia de vacunación como requisito para entrar, no hay nada que se los impida”, subrayó Mellado en declaraciones escritas. El secretario no estuvo disponible para entrevista.

Estadísticas evidencian el riesgo de los no vacunados

Por su parte, el bioestadístico Rafael Irizarry, miembro de la Coalición, también alertó hoy sobre el aumento en la tasa de positividad. “Con la llegada de la variante Delta se han observado brotes sustanciales en jurisdicciones con tasas de vacunación parecidas a Puerto Rico”, enfatizó en una publicación en Twitter. También hizo hincapié en que “sobre 99% de las muertes y hospitalizaciones son no vacunados”.

Citando al doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y asesor médico principal del presidente Joe Biden, medios estadounidenses reseñaron el domingo que aproximadamente el 99.2% de las muertes recientes por COVID-19 en los Estados Unidos son personas no vacunadas. Fauci describió la situación como “trágica”, tomando en cuenta que todos los residentes de las jurisdicciones estadounidenses en las edades aprobadas, tienen acceso a la vacuna.

Según la base de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), en Puerto Rico un 56.2% de la población, completó su serie de vacunación.

Particularmente sobre la variante Delta, Salud confirmó ayer dos nuevos casos para un total de tres, detectados hasta el momento. Se trata de una mujer entre 30 y 39 años, y un hombre entre los 40 y 49 años, ambos en la zona metropolitana. El doctor López añadió hoy que ambos son residentes de Puerto Rico, que una de las personas había estado de viaje, y que los casos no están relacionados. No obstante, hasta el momento estos dos casos no han representado “ningún tipo de emergencia por posible transmisión comunitaria”.

El total de contagios relacionados a nueve variantes distintas se elevó a 950. El número de casos a mediados de junio era 810. En su orden administrativa, Mellado sostiene que “se reforzará la vigilancia genómica para poder detectar y aislar oportunamente toda variante de preocupación o de interés”. Ese ha sido, de hecho, el llamado de la Coalición Científica desde inicios de este año. Pero no está claro cuánto ha avanzado Salud en mejorar y ampliar esa vigilancia. El doctor José Becerra, principal oficial de epidemiología de Salud, tampoco estuvo disponible para entrevista este lunes.

“Se hacen muy poquitas pruebas de secuenciación, muchas de ellas tardan mucho en que se reciban los resultados”, planteó López. El doctor calculó que el tiempo de espera ha alcanzado hasta un mes, “pero hemos tenido casos, como el primer caso Delta, que se tardó 12 o 13 días”. En Puerto Rico se ha secuenciado poco más de 1,430 muestras para detectar variantes. “Estamos secuenciando solamente como el 1% de los casos positivos”, apuntó López. En Estados Unidos, hay jurisdicciones que alcanzan entre el 10% y el 15%.