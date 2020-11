La directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris Santos, reveló este lunes que la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico tiene contratados alrededor de 800 empleados de confianza y que busca identificar en ahorros presupuestarios la cantidad de $8 millones para la liquidación de los empleados que saldrán de esos cargos en la transición de administración gubernamental.

“Hay una segregación de los empleados que regresan a los puestos de carrera", explicó Santos, en referencia a los trabajadores en destaque que regresarían a sus puestos, por lo que no requieren el pago de liquidación, pero la OGP no pudo identificar cuántos de los empleados de confianza regresarán a sus puestos de carrera y cuántos no. Tampoco cuánto dinero exactamente requerirán.

“Es un poco prematuro, acabamos de tener estas conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal”, dijo.

Durante meses la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día ha solicitado a las distintas agencias de gobierno y La Fortaleza la lista de sus empleados de confianza, pero la mansión ejecutiva ha detenido la entrega, aseguran fuentes.

PUBLICIDAD

Del total de $8 millones estimados, la OGP ha identificado $5 millones. “Se han identificado áreas donde hay ahorros y la Junta está dispuesta a permitir la reprogramación de gastos, como sería este y el bono (de Navidad)”, dijo el secretario de Estado, Raúl Hernández.

Santos, por su parte, también informó que la OGP estima en $63 millones la cantidad necesaria para el pago del bono de Navidad de los empleados públicos, de los cuales ya han identificado $43 millones.

La gobernadora Wanda Vázquez y el gobernador electo Pedro Pierluisi inauguraron hoy las vistas públicas de transición de la administración saliente y entrante, la primera vez en la historia del Estado Libre Asociado que se da un pase de batón entre dos funcionarios bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Tenemos un compromiso con el pueblo de llevar a cabo un proceso eficiente y transparente”, afirmó Pierluisi. “He sido claro de que voy a trabajar para transformar el gobierno en uno ágil y facilitador”.

La gobernadora, por su parte, subrayó que “hemos colaborado con ambos con ambos comités de una manera extraordinaria, de manera que se conozca y lleve el mensaje de que esta administración ha sido de ley y orden, de transparencia y en beneficio del pueblo puertorriqueño”.