Ivette Laureano se levantó a las 4:40 a.m., el pasado domingo, con planes de unirse a los ciclistas Raúl Velázquez y Keisy Toro para rodar, pero desistió por la lluvia. Poco después de las 7:00 a.m., Raúl le avisó que iniciaron su ruta y escribió en referencia al municipio: “Espero llegar a Florida”. A las 8:11 a.m., Ivette salió de su casa, en Ciales, para unirse a ambos en el punto de encuentro, pero no llegó a verlos con vida.