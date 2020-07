La gobernadora Wanda Vázquez Garced defendió este jueves la designación de Carlos Rodríguez Muñiz como miembro alterno del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) y consideró prudente su determinación, en momentos en que dos fiscales nombrados por el panel realizan una investigación en contra de la primera ejecutiva.

“¿Por qué no? ¿Por qué no lo sería?”, respondió Vázquez Garced cuando se le preguntó en una conferencia de prensa en Ceiba si consideraba prudente realizar el nombramiento en medio de la pesquisa, descartando que pueda surgir algún conflicto de interés.

“Su citerior de ninguna manera puede ser influenciado”, dijo al referirse a la futura ejecutoria Rodríguez Muñiz en el PFEI.

Dicha investigación está relacionada con las presuntas irregularidades en la repartición de suministros a los damnificados de los terremotos de principios de año.

Vázquez Garced anunció el martes que había nombrado en receso al licenciado Rodríguez Muñiz, y que, posteriormente, presentaría la designación ante la Asamblea Legislativa para consejo y consentimiento de la Cámara y el Senado.

PUBLICIDAD

“Para ello, se enmendará la convocatoria de la sesión extraordinaria, a los efectos de incluir el nombramiento y que sea considerado en la misma”, lee un comunicado de prensa de La Fortaleza.

Pero esa enmienda no ha ocurrido. Hoy la primera ejecutiva reiteró afirmó que “en este momento yo no lo he sometido, por lo tanto, no está bajo su consideración”.

El mismo martes, sin embargo, la Cámara de Representantes se dio por enterada del nombramiento y lo derrotó. El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló, explicó que, a pesar de que no había recibido la comunicación oficial de parte de la primera ejecutiva, tuvieron conocimiento de la designación a través del comunicado de prensa enviado por La Fortaleza, por lo que decidieron actuar mediante el mecanismo de descargue.

Acto seguido, la gobernadora sostuvo que la acción de la Cámara de Representantes de rechazar el nombramiento era “nula”, puesto que no formaba parte de los asuntos a atender en la sesión extraordinaria que había convocado para la consideración de otras medidas relacionadas con el sector salubrista.

“Lo que se determinó es que esa intervención de la Cámara de Representantes es nula, así que si es nula no existe. Él (Rodríguez Muñiz) está nombrado y si alguien tiene alguna objeción, que hagan los planteamientos que correspondan”, manifestó hoy la primera ejecutiva.

Pese a que había anunciado que se enmendaría la convocatoria de la sesión extraordinaria, el argumento de la gobernadora tras la acción de la Cámara es que la Asamblea Legislativa solo podrá atender el nombramiento en una sesión ordinaria. Pero en año electoral no se celebra la segunda sesión ordinaria, que iniciaría en agosto, de modo que la Asamblea Legislativa no podría determinar sobre el nombramiento hasta enero de 2021.

PUBLICIDAD

“El término del nombramiento se extiende hasta que sea confirmado o hasta la conclusión de la siguiente sesión ordinaria”, lee el comunicado.

En el PFEI hay dos sillas de miembros alternos vacantes, una disponible desde agoto de 2016 y la otra desde noviembre de 2018. La gobernadora afirmó hoy que “los nombramientos se hacen cuando son necesarios”.

El panel de jueces de la OPFEI está compuesto por su presidenta Nydia Cotto Vives, Rubén Vélez Torres e Ygrí Rivera.

“En ese caso en particular fue evidente la necesidad del nombramiento, porque de tres jueces, resolvieron dos (la determinación de asignar el FEI a la gobernadora)”, dijo Vázquez Garced sobre su propio caso.

“Esa tercera jueza (Ygrí Rivera) no aparece ni hay información ninguna de qué pasó con esa jueza. Como fiscal de 23 años, vi muchos informes y muchas resoluciones, y todas dicen cuántos jueces participaron y si alguien se inhibió, está consignado en la resolución”, manifestó la primera ejecutiva.

La investigada sostuvo, además, que no tuvo “absolutamente nada que ver” en la filtración del informe que Justicia envió al PFEI, con detalles de la pesquisa en su contra. “Quien lo haya filtrado, que lo investiguen las agencias”.

“El filtrarse ese documento nos dio la oportunidad a mi y al pueblo de Puerto Rico de ver que no hay un céntimo de evidencia en ese informe”, afirmó.

Un fiscal y cuatro agentes de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) allanaron hoy, miércoles, la sede del Departamento de Justicia, en Río Piedras, para ocupar evidencia tras la filtración de un informe con detalles de una investigación contra la gobernadora Wanda Vázquez.

PUBLICIDAD

A solo un día de que se le asignara un fiscal especial para investigarla por posibles infracciones de ley, Vázquez Garced impugnó el martes la decisión del PFEI y solicitó la desestimación del caso.

El abogado de la gobernadora, Edgar Vega Pabón, indicó, a preguntas de El Nuevo Día, que el recurso de desestimación nunca se había presentado para retar las decisiones del PFEI de investigar las alegaciones contra empleados públicos.

Vega Pabón también intenta invalidar la credibilidad de Rubén Vélez Torres, miembro del Panel, al hacer alusión a un presunto vínculo con Pedro Pierluisi, contrincante de la gobernadora en las primarias del PNP. Sobre este particular, menciona que la hija de Vélez Torres trabaja en destaque en el Municipio de Arecibo y es activista de la campaña de Pierluisi.

La gobernadora reiteró hoy esos señalamientos. “Es un juez que está activamente en la campaña de mi opositor”, apuntó.