La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó este miércoles el Proyecto del Senado 1621 que establece un nuevo mecanismo para otorgar licencias provisionales a veterinarios de Estados Unidos y Canadá con la intención de que ofrezcan cirugías de esterilización y otros procedimientos en la isla.

El proyecto, de la autoría del senador Miguel Romero, permite que estos profesionales ejerzan en la isla siempre y cuando lo hagan de manera gratuita.

La primera ejecutiva explicó que la legislación también les permitiría licencias provisionales a técnicos o tecnólogos veterinarios licenciados en Canadá y en Estados Unidos, siempre que los servicios que presten sean gratuitos. La legislación establece que todas las licencias provisionales aprobadas expirarán a los 30 días a partir de la fecha que se tenga prevista ofrecer los servicios veterinarios y podrá renovarse hasta tres veces al año.

“De ahora en adelante no hay que ir a órdenes ejecutivas, sino que a través de este proyecto de ley podremos celebrar este evento”, explicó la primera ejecutiva en un evento en La Fortaleza que transmitió a través de su cuenta de Facebook. “Aquellos que adoramos los animales y son parte de nuestra familia sabemos lo importante que es esto”, añadió.

La organización The Humane Society of the United States (HSUS), que organiza desde el 2018 el evento de esterilización masiva Spayathon for Puerto Rico, celebró la firma de la medida. Esta entidad había anunciado en junio que no ofrecería los servicios de esterilización y vacunación de mascotas luego que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan desautorizó las dispensas incluidas en la Orden Ejecutiva 2020-15 que permitían que veterinarios extranjeros llevaran a cabo procedimientos en la isla luego de los huracanes Irma y María en el 2017 y los terremotos de finales de 2019 y principios de 2020.

La sentencia del juez Anthony Cuevas Ramos respondió a una demanda presentada por los veterinarios Mónica Pagán Mutt, Víctor Oppenheimer Soto y María Cueto Ruiz. Los tres doctores estaban en desacuerdo en que la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios permitiera, mediante dispensas, que veterinarios no licenciados en Puerto Rico ejercieran la profesión de manera esporádica.

Los demandantes reclamaron que el mecanismo de dispensa no estaba contemplado en la Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria en Puerto Rico ni en la Ley Habilitadora del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, por lo que la orden ejecutiva vigente en ese momento se debía declarar inválida.

“The Humane Society of the United States está comprometida a abordar la sobrepoblación de animales de compañía en Puerto Rico de manera sostenible. Si bien hemos podido esterilizar a más de 53,000 animales en dos años, y continuaremos nuestros esfuerzos en la isla en otras cuatro rondas de eventos, esta ley permitirá que otras organizaciones nacionales e internacionales vengan a la isla para realizar servicios veterinarios gratuitos “, dijo Tara Loller, directora senior de campañas estratégicas para animales de compañía en el HSUS, en un comunicado de prensa.

De acuerdo con Loller, Spayathon for Puerto Rico ha impactado desde 2018 a más de 53,000 animales que han recibido cirugías y vacunas gratuitas alrededor de la isla. Resaltó que estos esfuerzos han prevenido los nacimientos no deseados de más de 300,000 animales en tan solo el primer año.

“Nuestro agradecimiento a la gobernadora Vázquez Garced por haber firmado este proyecto de ley que aumentará drásticamente el acceso a servicios veterinarios en la isla. Agradecemos también al senador Miguel Romero por tomar las medidas necesarias para presentar esta importante pieza legislativa que beneficiará a innumerables animales en los años venideros “, estableció Kitty Block, presidenta y directora ejecutiva de HSUS.